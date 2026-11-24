Взимку не обов’язково потрібно робити вибір між теплом і стилем. Насправді, достатньо правильно підібрати головний убір, який не лише доповнить ваш образ, а зробить його значно цікавішим.

Український дизайнер Андре Тан поділився добіркою найстильніших головних уборів на зиму 2027, які точно не зіпсують ваш образ. Про це модельєр заговорив в Instagram (andre_tan_official).

Шапка-біні

Якісна, з гарним відворотом шапка зробить ваш образ неймовірно стильним і розкішним. Обов’язково треба обирати модель із щільної тканини, оскільки одна неправильна шапка – і ваш образ за 1000 доларів вже виглядатиме абияк.

Шапка-біні Фото: Instagram

Французький берет

З цим головним убором ви виглядатимете як справжня парижанка. Андре Тан радить запам’ятати: головний убір має прикрашати ваше обличчя, а не знищувати весь ваш образ.

Французький берет Фото: Instagram

Вовняна кепка

Стильна, структурована, яка чудово пасуватиме до пальт та інших речей. Головне – не обирайте занадто великий козирок.

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Вовняна кепка Фото: Instagram

Капелюшок-клош

Неймовірно елегантний головний убір виглядатиме дуже стильно – особливо з класичним пальтом.

Капелюшок клош Фото: Instagram

Капор

Така модель ідеально підійде для тих, хто хоче тепло і водночас красиво виглядати цією зимою. До речі, капор не зіпсує вашу зачіску і тому його сміливо можна одягати.

Капор Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андре Тан поділився стильною добіркою речей, які варто придбати на зиму 2026/2027. Цей одяг вам вдасться легко інтегрувати в гардероб і з ним навіть найпростіші образи заграють по-новому.

Також дизайнер поділився трендовими сумками на холодну пору року. Вони матимуть розкішний вигляд і пасуватимуть навіть до пуховика.

До речі, українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий модельєр дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.Крім того,