Марина Петрова из Украины активно ведёт блог @maryna.from.nz в социальных сетях, где рассказывает о своём переезде в Новую Зеландию. Женщина переехала туда вместе со своим мужем и маленьким ребёнком.

Марина признается, что решение о переезде с двухлетним ребенком, тремя чемоданами и "практически без денег" далось нелегко. Сначала было очень тяжело: их выселяли из квартиры, приходилось искать работу, получая один отказ за другим, а также заниматься оформлением документов. Подробнее об их опыте – читайте в материале Фокуса.

По словам блогерши, до ближайшей страны, не считая мелких островов, лететь около 3,5 часов, а 12-часовые перелеты там никого не удивляют. Зато рождественско-новогодние праздники проходят в летнюю жару, а на прогулках по траве и кустарнику можно не бояться змей и почти не встретить ядовитых насекомых.

Женщина из Украины живет в Новой Зеландии Фото: Threads

"Я живу в Новой Зеландии и регулярно плачу настоящими слезами от красоты, которая меня окружает", – признается украинка.

Жизнь кардинально изменилась

Уже через две недели муж Марины устроился автомехаником, хотя раньше никогда не ремонтировал машины. Сначала они жили в квартире ее тети, но через полтора месяца узнали о выселении.

Впрочем, как рассказывает сама Марина, ситуация неожиданно обернулась к лучшему: семья переехала в большой дом в хорошем районе, где не пришлось ничего покупать – даже детских игрушек.

Дом в Новой Зеландии Фото: Threads

Первый Новый год там отпраздновали летом, а в марте дочь пошла в новозеландский детский сад; она в восторге. Позже муж подарил Марине старенькую машину, но уже через неделю произошла ее первая в жизни авария.

Поиск работы, съемки в кино и новая жизнь

В апреле семья подала документы на получение вида на жительство. Решение местных властей, как недавно стало известно, было положительным. Тем временем сама Марина три месяца подряд каждую неделю отправляла десятки откликов на вакансии, ходила на собеседования и получала немало отказов, пока в июле не пришло первое приглашение.

Параллельно с поиском постоянной работы она начала сниматься в кино и рекламе. За год в ее фильмографии уже четыре фильма и три рекламных проекта. Кроме того, девушка успела найти новых друзей, сдать экзамен на водительские права, вернуться в спортзал и постепенно обрести чувство собственного "я".

В Новой Зеландии – великолепные пейзажи Фото: Threads

"Так что оказалось, что жизнь после эмиграции не только существует, но и может быть весьма увлекательной и интересной", – подытоживает она.

Несколько дней назад Марина сообщила в своем Threads, что стала постоянной жительницей Новой Зеландии. "Я – постоянная жительница Новой Зеландии. Маришка из Крымского поселка. Представьте себе! Жизнь – интересная штука, конечно", – отметила она.

Природа Новой Зеландии Фото: Threads

Женщина нечасто вступает в переписку со зрителями, но на один из комментариев, касавшийся родины, ответила.

"Я живу в Украине (словно в Афганистане) и мечтаю жить в мире", – написала одна из участниц обсуждения. "Понимаю, хотя и не на все 100%. Поэтому я и живу там, где живу. К сожалению, мы слишком долго ждали, что дома что-то изменится, поэтому пришлось искать новое жилье", – добавила автор видео.

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