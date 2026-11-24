Марина Петрова з України активно веде блог @maryna.from.nz у соціальних мережах, де розповідає про свій переїзд до Нової Зеландії. Жінка перебралася туди разом зі своїм чоловіком і маленькою дитиною.

Марина зізнається, що рішення про переїзд з дворічною дитиною, трьома валізами та "майже без грошей" далося непросто. Спочатку було дуже важко: їх виселяли з квартири, доводилося шукати роботу, отримуючи одну відмову за іншою, а також займатися оформленням документів. Більше про їхній досвід – читайте у матеріалі Фокусу.

За словами блогерки, до найближчої країни, не рахуючи дрібних островів, летіти близько 3,5 години, а 12-годинні перельоти там нікого не дивують. Натомість різдвяно-новорічні свята проходять у літню спеку, а на прогулянках у траві та кущах можна не побоюватися змій і майже не зустріти отруйних комах.

Жінка з України живе у Новій Зеландії Фото: Threads

"Я живу в Новій Зеландії і регулярно плачу справжніми сльозами від краси довкола", – зізнається українка.

Життя кардинально змінилося

Вже за два тижні чоловік Марини влаштувався автомеханіком, хоча раніше ніколи не ремонтував машини. Спочатку вони жили у квартирі її тітки, проте за півтора місяця дізналися про виселення.

Утім, як розповідає сама Марина, ситуація несподівано розвернулася в кращий бік: сім'я переїхала до великого будинку в хорошому районі, де не довелося купувати нічого – навіть дитячих іграшок.

Будинок у Новій Зеланії Фото: Threads

Перший Новий рік там відзначили влітку, а у березні донька пішла до новозеландського садочка; вона у захваті. Згодом чоловік подарував Марині стареньку машину, але вже за тиждень трапилася її перша в житті аварія.

Пошуки роботи, зйомки в кіно та нове життя

У квітні родина подала документи на резидентство. Рішення місцевої влади, як нещодавно стало відомо, було позитивним. Тим часом сама Марина три місяці поспіль щотижня надсилала десятки відгуків на вакансії, ходила на співбесіди й отримувала чимало відмов, поки в липні не з'явилося перше запрошення.

Паралельно з пошуками постійної роботи вона почала зніматися в кіно й рекламі. За рік у її доробку вже чотири фільми та три рекламні проєкти. Окрім цього, жінка встигла знайти нових друзів, скласти іспит на водійські права, повернутися до спортзалу та поступово відновити відчуття себе.

У Новій Зеланії розкішні пейзажі Фото: Threads

"Тож виявилося, що життя після еміграції не тільки існує, але може бути дуже навіть захопливою та цікавою", – резюмує вона.

Кілька днів тому Марина повідомила в своєму Threads, що стала постійною резиденткою Нової Зеланії. "Я – постійний резидент Нової Зеландії. Марішка з Кримського селища. Уявіть собі! Життя – цікава річ, звичайно", – зазначила вона.

Природа Нової Зеландії Фото: Threads

Жінка не часто вступає у листування з глядачами, але на один з коментарів, що стосувався батьківщини, відповіла.

"Я живу в Україні (ніби в Афганістані) і мрію жити в мирі", – написала одна з учасниць обговорення. "Розумію, хоч і не на всі 100%. Тому я й живу там, де живу. На жаль, ми занадто довго чекали, що вдома щось зміниться, тому довелося шукати нове житло", – додала авторка відео.

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