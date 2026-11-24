Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина, которая зимой должна родить их второго ребенка, провела ночь в отделении скорой помощи в Канаде.

Женщина, беременная во второй раз, вышла на связь в Insta-сторис и обратилась к своим подписчицам с важным заявлением.

Жена Остапчука оказалась в больнице

"Ночь провела в канадской скорой помощи. Беременность омолаживает", — иронично заметила блогерша.

Екатерина подчеркнула, что с ней и малышом всё в порядке, но они решили перестраховаться.

"Уже всё в порядке. Долго мучил живот, и это не проходило, поднималась температура. Решили не игнорировать и не ждать, пока пройдёт. Домой вернулись в 6 утра. Кстати, при беременности служба неотложной помощи работает отлично. Ничего не пришлось ждать", — рассказала жена Владимира Остапчука.

Екатерина призвала беременных женщин не игнорировать необычные симптомы и обращаться к врачам.

Видео дня

Жена Остапчука оказалась в больнице Фото: Instagram

"Беременность — это непредсказуемое состояние, и иногда потерянное время может оказаться критическим. Не занимайтесь самолечением и не ставьте диагнозы по телефону со своим врачом. Всем здоровья", — добавила блогерша.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жена Владимира Остапчука раскрыла срок своей беременности после эмиграции в Канаду.

Публичная ссора между бывшими друзьями Анатоличем и Остапчуком приобрела широкую огласку.

Жена украинского шоумена затронула тему мобилизации, но "нарвалась" на военного медика.