Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, Катерина, яка взимку має народити їхню другу дитину, провела ніч у відділенні швидкої в Канаді.

Вдруге вагітна жінка вийшла на звʼязок в Insta-сторіс та звернулася до своїх підписниць з важливою заявою.

Дружина Остапчука опинилася в лікарні

"Ніч провела в канадській emergency. Вагітність омолоджує", — іронічно зазначила блогерка.

Катерина наголосила, що з нею та малюком усе добре, але вони вирішили перестрахуватися.

"Вже все добре. Тягнув живіт довго і не проходило, у жар кидало. Вирішили не ігнорувати і не чекати, поки пройде. Додому повернулися о 6 ранку. До речі, при вагітності emergency працює чудово. Нічого не чекали", — розповіла дружина Володимира Остапчука.

Вагітних жінок Катерина закликала не ігнорувати незвичні симптоми і звертатися до медиків.

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Дружина Остапчука опинилася в лікарні Фото: Instagram

"Вагітність — стан непередбачуваний і іноді втрачений час може стати критичним. Не займайтеся самолікуванням і не ставте діагнози по телефону зі своїм лікарем. Всім здоров'я", — додала блогерка.

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