Вагітна дружина Остапчука опинилася в лікарні: що сталося (фото)
Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, Катерина, яка взимку має народити їхню другу дитину, провела ніч у відділенні швидкої в Канаді.
Вдруге вагітна жінка вийшла на звʼязок в Insta-сторіс та звернулася до своїх підписниць з важливою заявою.
Дружина Остапчука опинилася в лікарні
"Ніч провела в канадській emergency. Вагітність омолоджує", — іронічно зазначила блогерка.
Катерина наголосила, що з нею та малюком усе добре, але вони вирішили перестрахуватися.
"Вже все добре. Тягнув живіт довго і не проходило, у жар кидало. Вирішили не ігнорувати і не чекати, поки пройде. Додому повернулися о 6 ранку. До речі, при вагітності emergency працює чудово. Нічого не чекали", — розповіла дружина Володимира Остапчука.
Вагітних жінок Катерина закликала не ігнорувати незвичні симптоми і звертатися до медиків.
"Вагітність — стан непередбачуваний і іноді втрачений час може стати критичним. Не займайтеся самолікуванням і не ставте діагнози по телефону зі своїм лікарем. Всім здоров'я", — додала блогерка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дружина Володимира Остапчука розсекретила термін своєї вагітності після еміграції до Канади.
- Публічна сварка між колишніми друзями Анатолічем та Остапчуком набула публічного формату.
Дружина українського шоумена порушила питання мобілізації, але "нарвалася" на бойову медикиню.