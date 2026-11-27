27 ноября Брюсу Ли — культовой американской и гонконгской звезде боевиков — исполнилось бы 86 лет. Он внезапно скончался 20 июля 1973 года. У знаменитости остались наследники. Однако его сыну тоже не суждено было прожить долгую жизнь.

У Брюса Ли и его жены Линды Эмери родилось двое детей — сын Брэндон Ли и дочь Шеннон Ли. Как сложилась судьба наследников знаменитого актёра — читайте далее в материале Фокуса.

Жизнь Брэндона Ли

Сын Брюса Ли пошёл по стопам отца: стал известным актёром и мастером боевых искусств. Дебют Брэндона в кино поначалу сопровождался неудачами. Его первые фильмы — "Кунг-фу" 1986 года, "Наследие ярости" 1986 года, "Разборки в маленьком Токио" — не вызвали восторга у зрителей.

Из-за этого у Брэндона началась депрессия. В тот момент его поддержала невеста Элиза Хаттон. Пара поженилась в октябре 1992 года, а в апреле 1993-го планировала устроить пышную свадьбу. Однако, к сожалению, жизнь мужчины оборвалась.

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Брэндон Ли и Элиза Хаттон Фото: Instagram

Наибольшую известность Ли принес фильм "Ворон" (The Crow). Съёмки фильма начались в 1993 году. 31 марта, во время съёмки сцены с выстрелом бандита, в которой погибает герой Брэндона, произошёл ужасный инцидент.

Так, в пистолете осталась заглушка от холостого патрона, которая попала в ствол во время подготовки. Когда в Брендона выстрелили, остаток пули вылетел и смертельно ранил его в живот. В результате актёра срочно госпитализировали, но через несколько часов он скончался на операционном столе.

Брэндон Ли Фото: Instagram

Как живёт Шеннон Ли

Когда Брюс Ли умер, девочке было всего четыре года. Шеннон снялась в таких фильмах, как "Дракон: История Брюса Ли" и "Высокое напряжение". Впоследствии она сосредоточилась на продюсировании.

Кроме того, в настоящее время Шеннон возглавляет Фонд Брюса Ли, а также распоряжается его наследием и архивами. С 1994 года она замужем за адвокатом Яном Кислером. У пары есть дочь Рен (2003 года рождения).

Шеннон Ли Фото: Instagram Шеннон Ли Фото: Instagram

Единственная внучка Брюса Ли

Рен Ли Кислер ведет уединенный образ жизни. Она редко появляется на публике, но иногда вместе с мамой участвует в мероприятиях Фонда Брюса Ли.

Единственная внучка Брюса Ли Фото: Скрин видео

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