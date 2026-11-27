27 листопада виповнилося б 86 років Брюсу Лі – культовій американській і гонконгській зірці бойовиків. Він раптово помер 20 липня 1973 року. У знаменитості залишилися спадкоємці. Однак його сину теж не вдалося прожити довге життя.

У Брюса Лі та його дружини Лінди Емері народилося двоє дітей – син Брендон Лі та донька Шеннон Лі. Як склалася доля спадкоємців знаменитого актора – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Життя Брендона Лі

Син Брюса Лі пішов слідами батька: став відомим актором і майстром бойових мистецтв. Дебют Брендона у кіно спочатку супроводжували невдачі. Його перші фільми — "Кунг-фу" 1986, "Спадщина люті" 1986, "Розбірки в маленькому Токіо" — не викликали захоплення у глядачів.

Через це у Брендона почалася депресія. У той момент його підтримала наречена Еліза Хаттон. Пара одружилася у жовтні 1992 року, а у квітні 1993-го планувала зіграти пишне весілля. Втім, на жаль, життя чоловіка обірвалося.

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Брендон Лі та Еліза Хаттон Фото: Instagram

Найбільшу популярність Лі приніс фільм "Ворон" (The Crow). Зйомки стрічки розпочалися у 1993 році. 31 березня, під час знімання сцени з пострілом бандита, де герой Брендона гине, стався жахливий випадок.

Так, у пістолеті залишилася заглушка від холостого патрона, яка потрапила у ствол під час підготовки. Коли в Брендона вистрелили, залишок кулі вилетів і смертельно поранив його у живіт. У підсумку актора терміново госпіталізували, але за кілька годин він помер на операційному столі.

Брендон Лі Фото: Instagram

Як живе Шеннон Лі

Коли Брюс Лі помер, дівчинці було лише чотири роки. Шеннон знялася у таких стрічках, як "Дракон: Історія Брюса Лі" і "Висока напруга". Згодом вона зосередилася на продюсуванні.

Крім цього, наразі Шеннон очолює Фонд Брюса Лі, а також розпоряджається його спадщиною та архівами. З 1994 року жінка одружена з адвокатом Яном Кіслером. У пари є дочка Рен (2003 року народження).

Шеннон Лі Фото: Instagram Шеннон Лі Фото: Instagram

Єдина онука Брюса Лі

Рен Лі Кіслер веде непублічний спосіб життя. Вона рідко виходить у світ, але іноді бере участь у заходах Фонду Брюса Лі разом із мамою.

Єдина онука Брюса Лі Фото: Скрін відео

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