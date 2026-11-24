Объявлен лонглист национального отбора на Евровидение-2027 — в него вошли 18 исполнителей. Среди них есть как хорошо знакомые лица, так и не очень.

24 ноября "Суспільне" опубликовало список из 18 исполнителей или групп, которые будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе, который пройдет весной в Болгарии.

Длинный список Национального отбора-2027

ANKA;

Epolets;

FOLKULAKA;

GANNA;

HITS’ FACTORY;

melos (голос солистки звучит в хите Alena Omargalieva);

Mia Ramari;

Povin’ (победила в обновленной "Фабрике звезд");

SKYLERR;

SPOKUSY;

Stasya;

Влад Дарвин (начинал карьеру на "Фабрике звезд 2" еще в 2008 году);

YAGODY;

YAKAYA;

YARIMA;

Кажанна;

Солидные люди;

Ульяна Шуба.

"Заявок много, и среди них есть как новые имена, так и известные всем вам артисты. Наша сцена очень многогранна, я очень благодарен всем, кто создал свою лучшую песню в этом году. У каждого из вас есть своя индивидуальность, свой стиль, свой характер. И у каждого из вас будет шанс войти в историю украинской музыки, а может, и мировой", — отметил музыкальный продюсер Национального отбора Дмитрий Шуров (Pianoboy).

Видео дня

Интересно, что пятеро из 18 уже попадали в лонглисты — ANKA, SKYLERR, Mia Ramari, Stasya и YAGODY.

Когда состоится Нацотбор и само Евровидение-2027

В ближайшее время состоится прослушивание отобранных участников, в ходе которого будут определены финалисты Национального отбора-2027. Среди тех, кто не пройдет этот этап, будет дополнительно выбран один участник путем онлайн-голосования.

В финале национального отбора, который запланирован на февраль 2027 года, примут участие как минимум 7 исполнителей.

А 71-й конкурс Евровидение впервые пройдет в Болгарии после победы певицы DARA с песней "Bangaranga". Полуфиналы в Бургасе состоятся 11 и 13 мая, гранд-финал — 15 мая.

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