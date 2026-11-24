Кажанна и Влад Дарвин: кто вошел в лонглист Нацотбора на Евровидение
Объявлен лонглист национального отбора на Евровидение-2027 — в него вошли 18 исполнителей. Среди них есть как хорошо знакомые лица, так и не очень.
24 ноября "Суспільне" опубликовало список из 18 исполнителей или групп, которые будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе, который пройдет весной в Болгарии.
Длинный список Национального отбора-2027
- ANKA;
- Epolets;
- FOLKULAKA;
- GANNA;
- HITS’ FACTORY;
- melos (голос солистки звучит в хите Alena Omargalieva);
- Mia Ramari;
- Povin’ (победила в обновленной "Фабрике звезд");
- SKYLERR;
- SPOKUSY;
- Stasya;
- Влад Дарвин (начинал карьеру на "Фабрике звезд 2" еще в 2008 году);
- YAGODY;
- YAKAYA;
- YARIMA;
- Кажанна;
- Солидные люди;
- Ульяна Шуба.
"Заявок много, и среди них есть как новые имена, так и известные всем вам артисты. Наша сцена очень многогранна, я очень благодарен всем, кто создал свою лучшую песню в этом году. У каждого из вас есть своя индивидуальность, свой стиль, свой характер. И у каждого из вас будет шанс войти в историю украинской музыки, а может, и мировой", — отметил музыкальный продюсер Национального отбора Дмитрий Шуров (Pianoboy).
Интересно, что пятеро из 18 уже попадали в лонглисты — ANKA, SKYLERR, Mia Ramari, Stasya и YAGODY.
Когда состоится Нацотбор и само Евровидение-2027
В ближайшее время состоится прослушивание отобранных участников, в ходе которого будут определены финалисты Национального отбора-2027. Среди тех, кто не пройдет этот этап, будет дополнительно выбран один участник путем онлайн-голосования.
В финале национального отбора, который запланирован на февраль 2027 года, примут участие как минимум 7 исполнителей.
А 71-й конкурс Евровидение впервые пройдет в Болгарии после победы певицы DARA с песней "Bangaranga". Полуфиналы в Бургасе состоятся 11 и 13 мая, гранд-финал — 15 мая.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинский певец Khayat после очередного поражения на национальном отборе на Евровидение заявил, что этот путь уже точно закончился.
- Победительница национального отбора-2026 Leléka ответила на упреки украинцев о том, что она уже 11 лет живет в Германии.
Культовый хит "Dancing Lasha Tumbai" Верки Сердючки вошел в рейтинг самых популярных песен Евровидения.