Оголошено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027 — до нього увійшли 18 виконавців. Там є і добре знайомі обличчя, і не дуже.

Суспільне Мовлення 24 листопада опублікувало список 18 виконавців або гуртів, які будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі, який пройде навесні в Болгарії.

Лонглист Нацвідбору-2027

ANKA;

Epolets;

FOLKULAKA;

GANNA;

HITS’ FACTORY;

melos (голос солістки звучить у хіті Alena Omargalieva);

Mia Ramari;

Povin’ (перемогла в оновленій "Фабриці зірок");

SKYLERR;

SPOKUSY;

Stasya;

Vlad Darwin (починав кар’єру на "Фабриці зірок 2" ще у 2008-му);

YAGODY;

YAKAYA;

YARIMA;

Кажанна;

Солідні люди;

Уляна Шуба.

"Заявок багато, і серед них є як нові імена, так і відомі всім вам артисти. Наша сцена дуже багатогранна, я дуже вдячний всім, хто створив свою найкращу пісню цього року. Кожен з вас має своє обличчя, має свій стиль, має свій характер. І кожен з вас матиме цей шанс увійти в історію української музики, а може і світової", — зазначив музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров (Pianoboy).

Відео дня

Цікаво, що п’ятеро з 18 уже були в лонглістах — ANKA, SKYLERR, Mia Ramari, Stasya та YAGODY.

Коли буде Нацвідбір та саме Євробачення-2027

Незабаром пройде прослуховування відібраних учасників, на якому оберуть фіналістів Нацвідбору-2027. Серед тих, хто не пройде цей етап, ще буде відібрано одного учасника онлайн-голосуванням.

У фіналі Нацвідбору, який заплановано на лютий 2027 року, візьмуть участь мінімум 7 виконавців.

А 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії після перемоги співачки DARA з піснею "Bangaranga". Півфінали в Бурґасі відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал — 15 травня.

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