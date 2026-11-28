В соцсетях показали, как выглядит повседневная жизнь пенсионера в Норвегии – одной из самых богатых стран Европы. Как видно из видео блогера, это минимализм "без лишнего пафоса": ухоженная территория, забота о птицах и захватывающие пейзажи за окном.

Автор видео @aleks.lainet, называющий себя гражданином северного королевства, в начале записи отмечает, что хозяин дома – его клиент. Хозяин впервые пригласил гостя внутрь. Фокус также поинтересовался, как живут пенсионеры в Норвегии.

У входа в дом всё оформлено сдержанно – без лишнего декора и вазонов с цветами, что автор объясняет наступлением холодов. Зато возле дерева заметны небольшие скворечники, ведь, по словам рассказчика, местные пенсионеры охотно подкармливают птиц. У стены также видна небольшая скамейка и несколько цветов.

Дом пенсионера в Норвегии Фото: TikTok

"Давайте посмотрим, как живёт норвежский пенсионер, который, кстати, является моим клиентом. Вот, смотрите, вот такой у неё парадный вход. На этот раз меня пригласили внутрь, и я вам, конечно же, с радостью немного покажу, как обстоят дела внутри", – говорит он.

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Компактный дом

Сам дом довольно компактный, но в нём есть всё необходимое для комфортной и спокойной жизни: светлый коридор, гостиная с мягкой мебелью и телевизором, кухня с окнами, из которых открывается вид на окрестности.

Сам дом довольно компактный Фото: TikTok Сам дом довольно компактный Фото: TikTok

Переходя во двор, автор обращает внимание на умеренное количество растений на относительно небольшом участке и на хозяйственную постройку, которую сравнивает с киоском. Веранда, по его словам, простая и убранная, хотя и имеет некоторые "недостатки", но компенсирует это видом на горы, лес и солнце.

В доме есть все необходимое для жизни Фото: TikTok В доме есть все необходимое для жизни Фото: TikTok

"А там нас ждёт довольно небольшой участок, где всё очень скромно, что касается растений, вот небольшая кабина. Эта будка, на самом деле, больше похожа на какой-то киоск, согласитесь, и вот так она выглядит сбоку", – добавляет мужчина.

Вид из окна и дом "классической эпохи"

Главной "изюминкой" жилья автор называет панораму за окном – особенно в солнечную погоду, когда окружающая природа выглядит просто потрясающе.

Главной "изюминкой" квартиры автор называет панораму за окном Фото: TikTok Главной "изюминкой" квартиры автор называет панораму за окном Фото: TikTok

По оценке рассказчика, это классический норвежский дом, построенный примерно в 1970-1980-х годах (самое позднее в 1990-х). Он хорошо подходит как для пожилых людей, так и для семей с детьми благодаря удаленности от дороги, умеренному размеру участка, тишине и уединению.

В комментариях зрительница Снежана пишет: "Видимо, пенсии хватает, чтобы содержать дом. Не у всех в Германии есть средства, чтобы жить и содержать дом на пенсию. Многие думают, что немцы живут очень хорошо, по-современному, но по видеоролику вижу, что и там пенсионеры берегут то, что давно приобрели. Скромность – не порок, главное – не быть одиноким, чистый воздух, любимое место, любовь близких".

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"Супер. Завидую норвежским пенсионерам", – добавила следующая участница обсуждения.

"Очень красиво", "Мило", "Уютно", "Людям очень повезло", – комментируют другие.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дизайнер Наталья Буг покинула Киев и переехала в тихую деревню, где сейчас развивает собственную ферму. Женщина показала подписчикам дом возрастом около тысячи лет и рассказала как о его исторической ценности, так и о повседневных неудобствах жизни в таком жилище.

Другая пара несколько лет назад приняла непростое решение и приобрела заброшенный сельский дом всего за 8300 гривен. С тех пор супруги ведут блог, в котором шаг за шагом показывают, как восстанавливают дом, и делятся впечатлениями от жизни за городом.

Кроме того, видеооператор Вадим Ключник вместе с женой Олесей и двумя детьми поселился в поместье в Португалии. Он показал подписчикам деревню, где теперь живет его семья.