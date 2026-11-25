Украинец живет на севере Канады, в Юконе. Мужчина решил провести эксперимент и выяснить, что можно купить в местном супермаркете на 100 канадских долларов (70 долларов США).

Если пересчитать на украинские деньги, то 100 канадских долларов — это около 3200 гривен. Получится ли собрать полноценную продуктовую корзину на эти средства в Канаде — читайте далее в материале Фокуса.

Что можно купить в Канаде

У входа в супермаркет украинец взял канадскую голубику — пять долларов за 900 граммов. Также он положил в корзину арбуз за семь долларов и связку бананов всего за два доллара.

Полтора килограмма лука обойдутся в пять долларов. Для салата мужчина купил четыре помидора за три доллара. Почти килограмм маленьких огурцов стоит восемь долларов.

"4,5 кг картофеля стоит десять долларов. Так, овощи и фрукты уже есть, но мы потратили 40 долларов. Возьмем еще хлеб из местной пекарни за 10 долларов, кочан савойской капусты за четыре доллара и литровую банку маринованных огурцов — семь долларов", — рассказал украинец.

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Килограмм куриных окорочков стоит 16 долларов, литр молока — три доллара. 12 яиц обойдутся в четыре доллара.

Пол-литра сметаны и 240 граммов канадского сыра стоят по пять долларов. Почти килограмм риса обойдётся в 6 долларов.

"И деньги закончились. Вот такую корзину можно собрать за 100 долларов на севере Канады", — добавил украинец.

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