Плата за час работы: украинец показал, что можно купить в Германии за 15 евро (фото)

Николай Горюнов из Тересвы, что на Закарпатье, сейчас живет и работает в Германии. Мужчина провел социальный эксперимент, продемонстрировав, сколько продуктов можно купить за 15 евро — деньги, полученные за один час работы.

Уровень жизни людей в Украине и Германии сильно отличается. Мужчина, которого зовут Николай Горюнов, показал это на примере продуктовой корзины, которую за границей может себе позволить рядовой гражданин. Фокус обратил внимание на его выводы.

По словам переселенца, минимальная почасовая оплата труда в Германии — 15 евро. Он решил проверить, что можно купить в местном супермаркете Lidl за эту сумму.

Цены на продукты в Германии

Капуста (1 кг) — 2,29 евро;

Куриная грудинка (400 г) — 3,19 евро;

Пучок лука (зеленого) — 59 центов;

Помидоры на ветке — 1,79 евро;

Две булочки — 89 центов за штуку;

Банка майонеза — 1,69 евро;

Перец (1 шт.) — 2,99 евро;

Сыр тертый (упаковка) — 1,79 евро;

Банка пива — 1,19 евро.

В общем, согласно чеку, получилось 14 евро 10 центов за все продукты.

Все эти продукты стоили 14 евро Фото: TikTok

Другие голоса

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Это триндец, у нас помидоры по 200 грн/кг", — пишет один мужчина. "В Украине минимальный час — 52 грн. Вопрос, что я могу купить в "АТБ" за эти средства?" — поинтересовался следующий участник обсуждения. "В Украине на такую покупку нужно работать два рабочих дня!", — отметил следующий. "Банку еще сдать можно за 0,25 евро", — подметил еще один зритель.

Некоторые указали на неточность по оплате труда: "Минимальная оплата за час 13,90 брутто. После уплаты налогов остается 9,80. Откуда появилось 15?".

Зарплата в Германии

Действительно, если доверять открытым источникам, минимальная заработная плата в Германии в 2026 году составляет 13,90 евро в час (брутто, то есть до вычета налогов).

Чистая сумма "на руки" зависит от налогового класса, наличия детей и размера общего дохода, но обычно составляет около 10-11 евро в час. Поэтому социальный эксперимент блогера не до конца репрезентативен.

