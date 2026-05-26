Плата за годину роботи: українець показав, що можна купити в Німеччині за 15 євро (фото)

Микола Горюнов з Тересви, що на Закарпатті, наразі живе та працює в Німеччині. Чоловік провів соціальний експеримент, продемонструвавши, скільки продуктів можна купити за 15 євро – гроші, отримані за одну годин роботи.

Рівень життя людей в Україні та Німеччині разюче відрізняється. Чоловік, якого звуть Микола Горюнов, показав це на прикладі продуктового кошика, який за кордоном може собі дозволити пересічний громадянин. Фокус звернув увагу на його висновки.

За словами переселенця, мінімальна погодинна оплата праці у Німеччині – 15 євро. Він вирішив перевірити, що можна купити в місцевому супермаркеті Lidl за цю суму.

Ціни на продукти в Німеччині

Капуста (1 кг) – 2,29 євро;

Куряча грудинка (400 г) – 3,19 євро;

Пучок цибулі (зеленої) – 59 центів;

Помідори на гілці – 1,79 євро;

Дві булочки – 89 центів за штуку;

Банка майонезу – 1,69 євро;

Перець (1 шт.) – 2,99 євро;

Сир тертий (упаковка) – 1,79 євро;

Банка пива – 1,19 євро.

Загалом, згідно з чеком, вийшло 14 євро 10 центів за всі продукти.

Фото: TikTok

Інші голоси

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Це триндець, в нас помідори по 200 грн/кг", – пише один чоловік. "В Україні мінімальна година – 52 грн. Питання, що я можу купити в "АТБ" за ці кошти?" – поцікавився наступний учасник обговорення. "В Україні на таку покупку потрібно працювати два робочих дні!", – зазначив наступний. "Банку ще здати можна за 0,25 євро", – підмітив ще один глядач.

Дехто вказав на неточність щодо оплати праці: "Мінімальна оплата за годину 13,90 брутто. Після сплати податків залишається 9,80. Звідки з'явилося 15?".

Зарплата в Німеччині

Справді, якщо довіряти відкритим джерелам, мінімальна заробітна плата в Німеччині у 2026 році становить 13,90 євро за годину (брутто, тобто до вирахування податків).

Чиста сума "на руки" залежить від податкового класу, наявності дітей та розміру загального доходу, але зазвичай становить близько 10-11 євро за годину. Тому соціальний експеримент блогера не до кінця репрезентативний.

