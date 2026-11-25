Українець живе на півночі Канади в Юконі. Чоловік вирішив зробити експеримент і дізнатись, що можна купити у місцевому супермаркеті на 100 канадських доларів (70 доларів США).

Якщо перевести на українські гроші, то 100 канадських доларів – це близько 3200 гривень. Чи вийде зібрати повноцінну продуктову корзину на ці кошти у Канаді – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Що можна купити у Канаді

На вході у супермаркет українець взяв канадську лохину – п’ять доларів за 900 грамів. Також він поклав у корзину кавун за сім доларів і в’язку бананів лише за два долари.

Півтора кілограми цибулі обійдеться у п’ять доларів. На салат чоловік взяв чотири помідори за три долари. Майже кілограм маленьких огірків коштує вісім доларів.

"4,5 кг картоплі коштує десять доларів. Так, овочі і фрукти вже є, але ми витратили 40 доларів. Візьмемо ще хліб з місцевої пекарні за 10 доларів, качан савойської капусти за чотири долари і літрову банку маринованих огірків – сім доларів", — розповів українець.

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Кілограм курячих стегон коштує 16 доларів, літр молока – три долари. 12 яєць обійдуться у чотири долари.

Пів літра сметани і 240 грамів канадського сиру коштують по п’ять доларів. Майже кілограм рису обійдеться у 6 доларів.

"І гроші закінчились. Ось такий кошик можна зібрати на 100 доларів на півночі Канади", — додав українець.

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