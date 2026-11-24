Голливудский актёр Джош Дюамель, известный по роли в культовой кинофраншизе "Трансформеры", выразил своё восхищение украинцами и обратился к ним с трогательным посланием.

Видеообращение с мировой знаменитостью записала украинка "Миссис мир 2023" Ирина Безсмертная во время закрытого звездного мероприятия в США. Подробнее об этом – читайте в материале Фокуса.

На кадрах американский актёр обращается непосредственно к украинцам, подчеркивая, что уважает их, думает о них и гордится их достижениями.

"Привет, мои украинские друзья! Хочу сказать, что я очень вас уважаю, думаю о вас и невероятно вами горжусь. То, что вам удалось сделать, – действительно впечатляет. Ваша поддержка чрезвычайно важна для меня. Искренне благодарю вас! Это прекрасно! До встречи!" – сказал Джош Дюамель.

Видео дня

Встреча украинки с голливудской звездой состоялась во Флориде в ходе празднования первой годовщины американского журнала The Rich Reporter. На закрытое мероприятие были приглашены известные актёры, музыканты, рэперы, телевизионные знаменитости и другие представители американского шоу-бизнеса.

Ирина Безсмертная, которая была среди VIP-гостей мероприятия, воспользовалась возможностью лично пообщаться с актером. По её словам, во время разговора они затронули тему Украины. Именно тогда и возникла идея записать совместное видео, в котором Дюамель выразил поддержку украинскому народу.

Что известно о Джоше Дюамеле

Джош Дюамель – американский актёр, который приобрел мировую известность благодаря роли военного Уильяма Леннокса в блокбастерах "Трансформеры". Также он известен по фильмам "Тихая гавань", "Жизнь, какая она есть" и популярному телесериалу "Лас-Вегас".

Ирина Безсмертная – украинка, проживающая в США, которая строит карьеру в индустрии красоты и представляет украинскую общину в Майами. Она является обладательницей титулов "Ms World America 2022" и "Mrs World Intl 2023". С 2025 года Ирина работает главным тренером конкурсов красоты "Ms USA", "Ms World America", "Ms Universe" и "Ms World Intl" корпорации World International.

Ирина Безсмертная, "Миссис Мир 2023" Фото: Instagram

В США она участвует в организации благотворительных мероприятий, направленных на оказание помощи украинцам, а также представляет украинскую общину на публичных и светских мероприятиях.

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