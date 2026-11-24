Голлівудський актор Джош Дюамель, відомий за роллю у культовій кінофраншизі "Трансформери", висловив своє захоплення українцями та передав їм зворушливе послання.

Відеозвернення зі світовою знаменитістю записала українка "Місіс світу 2023" Ірина Безсмертна під час закритого зіркового заходу у США. Більше про це – читайте у матеріалі Фокусу.

На кадрах американський актор звертається безпосередньо до українців, наголошуючи, що поважає їх, думає про них і пишається їхніми досягненнями.

"Привіт, мої українські друзі! Хочу сказати, що я дуже вас поважаю, думаю про вас і неймовірно вами пишаюся. Те, що вам вдалося зробити, – справді вражає. Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Щиро вам дякую! Це прекрасно! До зустрічі!" – сказав Джош Дюамель.

Зустріч українки з голлівудською зіркою відбулася у Флориді під час святкування першої річниці американського журналу The Rich Reporter. На закриту подію запросили відомих акторів, музикантів, реперів, телевізійних знаменитостей та інших представників американського шоубізнесу.

Відео дня

Ірина Безсмертна, яка була серед VIP-гостей заходу, скористалася нагодою особисто поспілкуватися з актором. За її словами, під час розмови вони торкнулися теми України. Саме тоді й виникла ідея записати спільне відео, в якому Дюамель висловив підтримку українському народові.

Що відомо про Джоша Дюамеля

Джош Дюамель – американський актор, який здобув світову популярність завдяки ролі військового Вільяма Леннокса у блокбастерах "Трансформери". Також він відомий за фільмами "Тиха гавань", "Життя, як воно є" та популярним телесеріалом "Лас-Вегас".

Ірина Безсмертна – українка, яка живе у США, розвиває кар'єру в індустрії краси та представляє українську спільноту в Маямі. Вона є володаркою титулів Ms World America 2022 та Mrs World Intl 2023. Від 2025 року Ірина працює головною тренеркою конкурсів краси Ms USA, Ms World America, Ms Universe та Ms World Intl корпорації World International.

Ірина Безсмертна, "Місіс світу 2023" Фото: Instagram

У США вона бере участь в організації благодійних заходів, спрямованих на допомогу українцям, а також представляє українську громаду на публічних і світських подіях.

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