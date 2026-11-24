Известную американскую актрису Джессику Альбу обязали выплатить значительную сумму её бывшему мужу Кэшу Уоррену в рамках бракоразводного процесса. Так, он потребовал от актрисы 3,5 млн долларов.

Суд обязал Джессику Альбу выплатить бывшему мужу более 577 тысяч долларов в рамках распределения прибыли компании актрисы Honor Bar. Ранее знаменитость уже выплатила Уоррену 3 млн долларов. Об этом сообщает People.

Скандальный развод Альбы и Уоррена — что известно

Высший суд округа Лос-Анджелес постановил, что 45-летняя Альба должна выплатить Уоррену — с которым она состояла в браке с 2008 по 2025 год — 577 481 доллар. Эта сумма предусмотрена планом распределения прибыли, касающимся компании актрисы — Honor Bar.

В документах указано, что Уоррен может получить эти средства либо единовременным платежом, либо на индивидуальный счет. Альба не обязана выплачивать бывшему мужу какие-либо дополнительные выплаты, связанные с её компанией, кроме этой суммы. При этом сумма будет скорректирована с учётом любых инвестиционных доходов или убытков, возникших до даты фактической выплаты.

Видео дня

Отмечается, что ранее Джессика уже передала Уоррену 3 млн долларов для "стабилизации финансового положения".

Альба и Уоррен больше не вместе Фото: Instagram

Отношения пары

У бывших супругов трое детей: 18-летняя Онор Мари Уоррен, 15-летняя Хейвен Гарнер Уоррен и 8-летний Хейз Альба Уоррен.

Альба и Уоррен впервые встретились в 2004 году на съёмках, где мужчина работал помощником режиссёра. В 2008 году пара тайно поженилась — ещё до рождения их старшей дочери Онор.

Альба и Уоррен расстались в 2024 году, а в январе 2025-го, после 16 лет брака, актриса подала в суд заявление о разводе. В качестве причины она указала "непримиримые разногласия".

Альба и Уоррен Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Джессика Альба продемонстрировала стройную фигуру в бикини во время отпуска с Кэшем Уорреном и их старшей дочерью Онор.

Актриса рассказала о своём роскошном дне рождения. Она устроила необычную церемонию и насладилась "звуковой ванной".

Кроме того, знаменитость поздравила маму Кэти с днём рождения. Джессика ласково называет свою маму "мамасита".