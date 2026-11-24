Знамениту американську акторку Джессіку Альбу зобов’язали виплатити значну суму її колишньому чоловікові Кешу Воррену в рамках шлюборозлучного процесу. Так, він зажадав від артистки 3,5 млн доларів.

Суд зобов'язав Джессіку Альбу виплатити ексчоловіку понад 577 тисяч доларів у рамках розподілу прибутку компанії актриси Honor Bar. Раніше знаменитість вже віддала Воррену 3 млн доларів. Про це повідомляє People.

Скандальне розлучення Альби і Воррена – що відомо

Вищий суд округу Лос-Анджелес постановив, що 45-річна Альба має виплатити Воррену — з яким вона перебувала у шлюбі з 2008 по 2025 рік — 577 481 долар. Ця сума передбачена планом розподілу прибутку, що стосується компанії акторки — Honor Bar.

У документах зазначено, що Воррен може отримати ці кошти або одноразовим платежем, або через індивідуальний рахунок. Альба не зобов’язана надавати ексчоловіку жодних додаткових виплат, пов’язаних із її компанією, окрім цієї суми. При цьому сума буде скоригована з урахуванням будь-яких інвестиційних прибутків або збитків, що виникли до дати фактичної виплати.

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Зазначається, що раніше Джессіка вже віддала Воррену 3 млн доларів для "вирівнювання фінансового стану".

Альба та Воррен більше не разом Фото: Instagram

Стосунки пари

У колишнього подружжя є троє дітей: 18-річна Онор Марі Воррен, 15-річна Гейвен Гарнер Воррен і 8-річний Гейз Альба Воррен.

Альба та Воррен уперше зустрілися у 2004 році на зйомках, де чоловік працював асистентом режисера. У 2008 році пара таємно одружилася — ще до народження їхньої старшої доньки Онор.

Альба та Воррен розійшлися у 2024 році, а в січні 2025-го, після 16 років шлюбу, акторка подала заяву про розлучення до суду. Як причину вона вказала "непримиренні розбіжності".

Альба та Воррен Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Джессіка Альба продемонструвала струнку фігуру в бікіні під час відпустки із Кешем Ворреном і їхньою старшою донькою Онор.

Акторка розповіла про своє розкішне день народження. Вона провела незвичайну церемонію і насолодилася "звуковою ванною".

Крім того, знаменитість привітала маму Кеті з днем народження. Джессіка ніжно називає свою маму "мамасіта".