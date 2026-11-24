В Ватикане вышла книга "Личный дневник Папы Франциска" – сборник личных записей понтифика за 1992-2024 годы. Из них следует, что он трижды сталкивался с дьяволом, видел во сне "вход в ад" и переживал глубокий духовный кризис из-за искушения безграничной властью.

Опубликованные личные записи покойного понтифика Папы Франциска раскрывают неизвестную сторону его 12-летнего служения: от видений ада до глубокого духовного кризиса, вызванного соблазном власти.

160-страничное издание вышло в свет во вторник, 24 ноября. В него вошли записи, которые Хорхе Марио Бергольо с перерывами вел более трех десятилетий: сначала как епископ в Аргентине, а затем на Святом Престоле. Составил книгу и дополнил собственными комментариями кардинал Виктор Мануэль Фернандес, один из ближайших помощников Папы.

По его словам, тетради ему показал сам Франциск.

"Он показал мне несколько тетрадей, среди которых была одна, похожая на старый дневник в кожаном переплете. Когда он его открыл, я увидел, что он исписан его почерком. Он сказал мне: "Из этого вы всё поймёте", – вспоминает Фернандес.

Огненные глаза и хриплый голос

В записях Франциск говорит о "частых демонических атаках" и описывает три встречи со злом. Дважды это произошло ещё в Буэнос-Айресе, в третий раз – в 2018 году, уже во время понтификата, вскоре после возвращения из Чили, на фоне скандала вокруг сексуальных злоупотреблений в церкви.

Глаза дьявола Папа называл "огненными", одновременно "угрожающими" и "соблазнительными".

"Я не могу забыть его взгляд в те два первых раза – из машины, когда я возвращался домой, и на хорах во время мессы. Однако он всегда вновь появляется в самых разных ситуациях", – написал он 18 августа 2024 года.

В записях Франциск говорит о "частых демонических атаках" Фото: скриншот / YouTube

Последняя встреча, в отличие от предыдущих, сопровождалась звуковым фоном. В записи от 24 января 2021 года Франциск рассказал: "Однажды, через несколько дней после возвращения в Рим, я был на совещании. Я увидел его и услышал его голос, триумфальный, всевластный: "Теперь я получил всё, чего хотел". Как я не могу забыть его глаза с предыдущих двух раз, так и в этом случае я не могу забыть сильную хрипоту его голоса. Господь дал мне возможность покинуть ту встречу и таким образом освободил меня".

В том же 2018 году понтифику приснилось, будто он стоит у входа в ад, который он сам назвал "языческим искушением в полной силе".

"Я заглянул туда, чтобы немного посмотреть, и это меня напугало. Это было перед сном. Я схватился за четки, как за оружие. Благодарю Господа за эту помощь", – признался он.

Отказ от роли кукловода

Отдельная тема дневников – кризис 2021-2022 годов. Франциск описывает его как борьбу с внутренним искушением и "любопытством" к тому, каково это – распоряжаться властью. Тогда на него давили управленческие проблемы, необходимость принимать непростые решения и чувство чрезмерной самоуверенности. Еще в 2018 году он отмечал: "Это чувство самодостаточности и того, что я могу решить всё, привело меня к вратам ада. Я не могу забыть день, когда увидел их".

Папа пытался противостоять этому, отказавшись от всякой роскоши: он жил в гостевом доме, носил простые чёрные ортопедические туфли и отказывался "относиться к другим как к марионеткам".

Отдельная тема дневников – кризис 2021-2022 годов Фото: The Independent

Фернандес приводит показательный эпизод. Один епископ спросил Франциска, почему тот не уволит чиновника Римской курии, который открыто его критикует и продвигает собственные интересы. После долгой паузы понтифик ответил, что сердцем чувствует: Бог не хочет, чтобы он стал кукловодом и манипулировал людьми ради собственного спокойствия.

Чилийский кризис и истощение

Франциск не обошёл стороной и тему злоупотреблений в чилийской церкви. Сначала он недооценил масштабы проблемы, за что подвергся критике, но беседа с журналистами в самолёте изменила его точку зрения.

"Я был потрясён ситуацией в Чили и разговором с журналистами в самолёте. Тогда я как будто свалился с кровати. Мне было трудно признать, что произошло в Чили; я не думал, что это настолько серьёзно", – писал он.

В заметках ощущается хроническая усталость Фото: panoramio.com

В записках ощущается и хроническая усталость: понтифик почти не брал выходных и не уезжал в отпуск за пределы Ватикана. В 2019 году он признавал, что чувствует себя "изможденным, почти без духовной поддержки и без точки опоры".

Теплые слова о преемнике и оппоненте

Несмотря на тяжелые испытания, в дневниках много добрых слов в адрес окружающих, в том числе и критиков. Своего будущего преемника, кардинала Роберта Превоста, ныне Папу Льва XIV, Франциск назвал "великим пастырем, щедрым миссионером и безупречным человеком".

О яром противнике кардинала Герхарда Мюллера он написал: "Кажется агрессивным, но он хороший человек".

Опубликованы личные записи покойного понтифика Папы Франциска Фото: Amazon

Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет после госпитализации с двусторонней пневмонией. Несмотря на запреты врачей, в последние дни жизни он всё же выходил к верующим на площадь Святого Петра.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мадонна опубликовала в соцсети два изображения с Папой Франциском, созданные ИИ. Поклонники озадачены мотивами её поступка.

Также мы писали, что Папа Римский Франциск появился на публике с синяком на лице.

Понтифик неоднократно призывал семьи рожать больше детей, чтобы не допустить демографического кризиса в Европе.