У Ватикані вийшла книга "Приватний щоденник Папи Франциска" – добірка особистих записів понтифіка за 1992-2024 роки. Із них випливає, що він тричі стикався з дияволом, бачив у сні "вхід до пекла" та переживав глибоку духовну кризу через спокусу безмежної влади.

Опубліковані особисті записи покійного понтифіка Папи Франциска відкривають невідому сторону його 12-річного служіння: від видінь пекла до глибокої духовної кризи через спокусу владою.

160-сторінкове видання побачило світ у вівторок, 24 листопада. До нього увійшли нотатки, які Хорхе Маріо Берґольйо з перервами вів понад три десятиліття: спершу як єпископ в Аргентині, згодом на Святому Престолі. Упорядкував книгу й доповнив власними коментарями кардинал Віктор Мануель Фернандес, один із найближчих помічників Папи.

За його словами, зошити йому показав сам Франциск.

"Він показав мені кілька зошитів, серед яких був один, схожий на старий щоденник у шкіряній палітурці. Коли він його відкрив, я побачив, що він списаний його почерком. Він сказав мені: "З цього ви все побачите", – згадує Фернандес.

Вогняні очі та хрипкий голос

У записах Франциск говорить про "часті демонічні атаки" й описує три зустрічі зі злом. Двічі це сталося ще в Буенос-Айресі, втретє – у 2018 році, вже за понтифікату, невдовзі після повернення з Чилі, на тлі скандалу навколо сексуальних зловживань у церкві.

Очі диявола Папа називав "вогняними", водночас "загрозливими" й "спокусливими".

"Я не можу забути його очей під час перших двох разів – із машини, коли я повертався додому, і на хорах під час меси. Проте він завжди з’являється знову в різних ситуаціях", – записав він 18 серпня 2024 року.

У записах Франциск говорить про "часті демонічні атаки" Фото: скриншот / YouTube

Остання зустріч, на відміну від попередніх, мала ще й звукове тло. У записі від 24 січня 2021 року Франциск розповів: "Одного разу, через кілька днів після повернення до Рима, я був на нараді. Я побачив його і почув його голос, тріумфальний, що володіє всім: "Тепер я отримав усе, чого хотів". Як я не можу забути його очей із попередніх двох разів, так і в цьому випадку я не можу забути потужної хрипоти його голосу. Господь дав мені можливість залишити ту зустріч і так звільнив мене".

Того ж 2018 року понтифікові наснилося, ніби він стоїть біля входу до пекла, яке сам назвав "язичницькою спокусою в повній силі".

"Я зазирнув туди, щоб трохи подивитися, і це мене налякало. Це було перед сном. Я схопився за вервицю як за зброю. Дякую Господу за цю допомогу", – зізнався він.

Відмова бути ляльководом

Окрема тема щоденників – криза 2021-2022 років. Франциск описує її як боротьбу з внутрішньою спокусою та "цікавістю" до того, як це – розпоряджатися владою. Тоді на нього тиснули управлінські проблеми, потреба ухвалювати непрості рішення й відчуття надмірної самовпевненості. Ще 2018 року він зауважував: "Це відчуття самодостатності й того, що я можу вирішити все, привело мене до брами пекла. Я не можу забути день, коли побачив її".

Протистояти цьому Папа намагався, відрікшись будь-якої пишноти: жив у гостьовому будинку, носив прості чорні ортопедичні черевики й відмовлявся "ставитися до інших як до маріонеток".

Окрема тема щоденників – криза 2021-2022 років Фото: The Independent

Фернандес наводить показовий епізод. Один єпископ запитав Франциска, чому той не відправить у відставку чиновника Римської курії, який відкрито його критикує й просуває власні інтереси. Після довгої паузи понтифік відповів, що серцем відчуває: Бог не хоче, щоб він став ляльководом і маніпулював людьми заради власного спокою.

Чилійська криза й виснаження

Не обійшов Франциск і тему зловживань у чилійській церкві. Спершу він недооцінив масштабів проблеми, за що його критикували, але розмова з журналістами в літаку змінила його погляд.

"Спустошений через ситуацію в Чилі та діалог із журналістами в літаку. Тоді я ніби впав з ліжка. Мені було важко визнати, що сталося в Чилі; я не думав, що це настільки серйозно", – писав він.

У нотатках відчутна хронічна втома Фото: panoramio.com

У нотатках відчутна й хронічна втома: понтифік майже не брав вихідних і не виїздив у відпустку за межі Ватикану. У 2019 році він визнавав, що почувається "виснаженим, майже без духовної підтримки і без точки опори".

Теплі слова про наступника й опонента

Попри тягар, у щоденниках багато добрих слів на адресу оточення, зокрема й критиків. Свого майбутнього наступника кардинала Роберта Превоста, нині Папу Лева XIV, Франциск назвав "великим пастором, щедрим місіонером і бездоганною людиною".

Про затятого опонента кардинала Герхарда Мюллера записав: "Здається агресивним, але він хороша людина".

Опубліковані особисті записи покійного понтифіка Папи Франциска Фото: Amazon

Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років після госпіталізації з двосторонньою пневмонією. Попри заборони лікарів, в останні дні життя він усе ж виходив до вірян на площу Святого Петра.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мадонна опублікувала в соцмережі два зображення з Папою Франциском, створених ШІ. Фанати спантеличені мотивами її вчинку.

Також ми писали, що Папа Римський Франциск з'явився на публіці з синцем на обличчі.

Понтифік неодноразово закликав сім'ї народжувати більше дітей, щоб не допустити демографічної кризи в Європі.