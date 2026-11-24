Фильм об украинских нацгвардейцах под названием "24 Hours in the Kill Zone" ("24 часа в зоне поражения") получил премию "Эмми".

Продюсер Азад Сафаров опубликовал в Facebook фото с мероприятия и рассказал, что произошло на другом континенте, пока украинцы спали.

Фильм о нацгвардейцах получил премию "Эмми"

"Не знаю, как вам это сказать. Потому что самому даже страшно. Пока вы спали, мы победили! Документальный фильм об украинских воинах получил международную премию "Эмми" на International Emmy Awards. Это самая престижная награда, которую вручают за телевизионные программы и новости за пределами США. Наш фильм "24 Hours in the Kill Zone" ("24 часа в зоне поражения") от Sky News был единственным фильмом среди номинантов, посвящённым Украине", — рассказал Сафаров.

Продюсер подчеркнул, что фильм снимался всего за сутки, а все события происходили в прямом эфире.

Видео дня

Съемки фильма проходили в октябре 2025 года с участием батальона "Сила Свободы" и 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Фильм о нацгвардейцах получил премию "Эмми" Фото: Facebook

"Это фильм о том, как украинцы, в отличие от россиян, не бросают своих раненых собратьев и вытаскивают их из самых безвыходных ситуаций. Мы были свидетелями спасательной операции, которая длилась 6 часов. В операции участвовали украинцы и один пленный россиянин", — рассказал Азад Сафаров.

По словам продюсера, ежегодно на премию "Эмми" подаются тысячи фильмов со всего мира, и даже само по себе быть номинантом на эту премию — уже престижно.

Фильм "24 часа в зоне поражения"

"Именно поэтому я больше всего радуюсь тому, что завтра во многих американских новостях будет репортаж о фильме из Украины. А ещё я рад, что наш корреспондент упомянул батальон со сцены в своей благодарственной речи. Церемония награждения ежегодно проходит в Нью-Йорке", — добавил Сафаров.

Фильм о нацгвардейцах получил премию "Эмми" Фото: Facebook

Фильм о нацгвардейцах получил премию "Эмми" Фото: Facebook

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