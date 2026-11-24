Фільм про українських нацгвардійців під назвою "24 Hours in the Kill Zone" ("24 години в зоні ураження") отримав премію "Еммі".

Продюсер Азад Сафаров показав фото з події у Facebook та розповів, що сталося на іншому континенті, поки українці спали.

Фільм про нацгвардійців отримав "Еммі"

"Не знаю, як вам це сказати. Бо самому аж страшно. Поки ви спали, ми виграли! Документальний фільм про українських воїнів отримав міжнародну премію "Emmy" на International Emmy Awards. Це найпрестижніша нагорода, яку вручають за телевізійні програми/новини за межами США. Наш фільм "24 Hours in the Kill Zone" (24 години в зоні ураження") від Sky News був єдиним фільмом серед номінантів про Україну", — розповів Сафаров.

Продюсер наголосив, що стрічка знімалася всього за добу, а всі події відбувалися наживо.

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Зйомки фільму були в жовтні 2025 року з батальйоном Сила Свободи, з 4-тою Бригадою оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

Фільм про нацгвардійців отримав "Еммі" Фото: Facebook

"Це фільм про те, як українці, на відміну, від росіян не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх з найбезвихідніших ситуацій. Ми були свідками операції з порятунку, яка тривала 6 годин. В операції брали участь українці і 1 полонений росіянин", — розповів Азад Сафаров.

За словами продюсера, щороку Emmy подаються тисячі фільмів з усього світу і навіть бути його номінантом це вже престижно.

Фільм "24 години в зоні ураження"

"Саме тому найбільше я радію, що завтра в багатьох американських новинах буде про фільм з України. А ще радію, що наш кореспондент назвав батальйон зі сцени в промові подяки. Церемонія нагородження щороку відбувається в Нью-Йорку", — додав Сафаров.

Фільм про нацгвардійців отримав "Еммі" Фото: Facebook

Фільм про нацгвардійців отримав "Еммі" Фото: Facebook

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