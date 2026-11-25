В Соломенском районе Киева выставили на аренду квартиру за 13 тысяч гривен в месяц. Фотообзор квартиры распространили в соцсетях: пользователей поразило обилие красного цвета и мелких деталей – от обоев до сантехники.

Нестандартное предложение вновь продемонстрировало, насколько разнообразны варианты аренды жилья в столице. Фокус обратил на это внимание.

Автор ролика прошла по квартире и провела небольшой обзор. Общая цветовая гамма, по её словам, строилась на трёх цветах: насыщенном красном, чёрном и белом. В прихожей пол выложен чёрно-белой плиткой, поверх которой лежат красные ковры. Стены тёмные, с декором, а пространство разделяют арки и заполняют многочисленные мелкие предметы.

Квартира в Киеве, оформленная в красных тонах Фото: TikTok

В комнатах на стенах обои с красными цветами. Здесь также яркие шторы, мягкая мебель и текстиль в красно-бело-черных тонах. Кухня оборудована красной мебелью и газовой плитой. На застекленный балкон вынесли комнатные растения, там же хранятся различные хозяйственные мелочи.

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В комнатах на стенах обои с красными цветами Фото: TikTok В комнатах на стенах обои с красными цветами Фото: TikTok

Больше всего удивил санузел: унитаз здесь тоже красный, стены отделаны в контрастных тонах, а полотенца подобраны в ярких оттенках.

Автор видео рассказала, что владелец разрешает проживание с домашним животным, но только по предварительной договоренности. Залог за просмотр квартиры не взимается. Контактные данные она оставила в описании своего профиля.

В описании к видео указано: "Киев, а что вы там нюхаете? Посмотрите, какую квартиру сдает хозяин. Я была в шоке, когда это увидела. Это Соломенский район".

Общее впечатление от интерьера она описала кратко: "Он весь красный. Не знаю, как это сказать без мата. Возможно, кому-то это будет актуально – контакты в описании профиля, обращайтесь".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В интернете обратили внимание на самую необычную квартиру, которую предлагают приобрести в центре Черновцов. В квартире есть несколько санузлов, фонтан, бассейн и даже сауна. Кроме того, она отличается просторным подвалом и многочисленными кладовыми.

В Виннице сдается в аренду небольшая квартира всего за семь тысяч гривен. Впрочем, у нее есть несколько необычных особенностей: ванна оборудована на кухне, а стиральная машинка стоит в спальне.

Кроме того, в соцсетях было опубликовано объявление о продаже двухэтажного дома. Его автор подробно рассказал обо всех "плюсах" и "минусах" этого жилья.