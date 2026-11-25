У Солом'янському районі Києва виставили на оренду квартиру за 13 тисяч гривень на місяць. Огляд помешкання поширили в соцмережах: користувачів вразила кількість червоного кольору й дрібних деталей, від шпалер до сантехніки.

Нестандартна пропозиція знову показала, наскільки різними бувають столичні варіанти для оренди житла. Фокус звернув на це увагу.

Авторка ролика пройшлася квартирою й зробила невеликий огляд. Загальна гама, за її словами, трималася на трьох кольорах: насичений червоний, чорний і білий. У передпокої підлога викладена чорно-білою плиткою, поверх неї лежать червоні килими. Стіни темні, з декором, а простір ділять арки й заповнюють численні дрібні предмети.

Квартира в Києві в червоних тонах Фото: TikTok

У кімнатах на стінах шпалери з червоними квітами. Тут також яскраві штори, м'які меблі й текстиль у червоно-біло-чорних тонах. Кухня обладнана червоними меблями та газовою плитою. На засклений балкон винесли кімнатні рослини, там же зберігаються різні господарські дрібниці.

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У кімнатах на стінах шпалери з червоними квітами Фото: TikTok У кімнатах на стінах шпалери з червоними квітами Фото: TikTok

Найбільше здивування викликав санвузол: унітаз тут теж червоний, стіни оздоблені контрастно, а рушники підібрані в яскравих відтінках.

Авторка відео розповіла, що власник дозволяє проживання з тваринкою, але лише за попередньої домовленості. Завдаток за перегляд квартири не беруть. Контакти для зв'язку вона залишила в описі свого профілю.

В описі до відео зазначено: "Київ, а що ви там нюхаєте? Подивіться, яку квартиру здає власник. Я була в шоці, коли це побачила. Це Солом'янський район".

Загальне враження від інтер'єру вона описала коротко: "Вона вся червона. Як це без матюків говорити, не знаю. Можливо, комусь буде актуально, контакти в описі профілю, звертайтесь".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В інтернеті звернули увагу на найдивнішу квартиру, яку пропонують придбати в центрі Чернівців. Помешкання має кілька санвузлів, фонтан, басейн і навіть сауну. Крім того, воно відрізняється просторим підвалом і численними коморами.

У Вінниці здається в оренду невелика квартира всього за сім тисяч гривень. Втім, у неї є кілька незвичних рис: ванна облаштована на кухні, а пральна машинка стоїть у спальні.

Також у соцмережах опублікували оголошення про продаж двоповерхового будинку. Його автор детально розповів про всі "плюси" та "мінуси" цього житла.