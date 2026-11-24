Украинская блогерша Диана Чхаидзе впервые публично раскрыла причины развода с грузином по имени Беро, с которым она воспитывает дочь Мелиссу.

Пара "прославилась" в сети как интернациональная семья, хотя у самой Дианы тоже есть грузинские корни. В подкасте "Разведенная" блогерша призналась, что муж все это время практически не работал, а расходы и решения проблем лежали на ее плечах.

Диана Чхаидзе рассказала о разводе

"Я старалась всегда находить какие-то причины, почему он этого не делает", — говорит Диана.

Пара познакомилась в 2017 году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко во время мероприятия с участием грузинских делегаций. Позже выяснилось, что за несколько месяцев до этого они случайно оказались в одном кадре в аэропорту Батуми — это совпадение девушка восприняла как "знак судьбы".

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Более того, Беро изменил Диане ещё до того, как они поженились. Блогерша хотела разорвать отношения, но мужчина уговорил её остаться, манипулируя обещаниями об "идеальной будущей семье" и любви.

Беро не сделал предложение руки и сердца в классическом стиле. Вместо этого он поговорил с её строгим грузинским отцом, получил одобрение и заручился поддержкой семьи.

Впоследствии в Батуми состоялась пышная традиционная грузинская свадьба, на которой присутствовали 500 гостей, часть из которых Диана даже не знала.

Впрочем, после свадьбы блогерша взяла на себя полную ответственность за обеспечение семьи: оплачивала путешествия, бытовые расходы и уход за их дочерью Мелиссой. А грузин открыто заявлял, что "не создан для работы", и не проявлял никакого желания зарабатывать деньги или строить карьеру.

Диана Чхаидзе с мужем Фото: Instagram

"Не предназначен для работы"

По словам Дианы, Беро был хорошим другом с прекрасным чувством юмора, но оказался совершенно не готов к роли ответственного мужа и отца.

"Я всю жизнь привыкла что-то делать, а тут мне попадается грузин, который говорит: "Я не создан для работы"… За всё плачу я, за всё расплачиваюсь я, всё планирую я", — призналась Диана.

Диана Чхаидзе с мужем и дочерью Фото: Instagram

Диана решила развестись более полутора лет назад, поскольку устала в одиночку брать на себя все обязанности.

Отец Дианы, грузин по происхождению, воспринял эту новость крайне болезненно, назвав её "позором для всей грузинской семьи". Долгое время он поддерживал зятя и пытался оказать давление на дочь.

Поскольку брак был зарегистрирован в Грузии, официальная процедура развода также должна проходить там.

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