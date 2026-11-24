Українська блогерка Діана Чхаїдзе вперше публічно розкрила причини розлучення з грузином на імʼя Беро, з яким виховує доньку Меліссу.

Пара "завірусилася" в мережі як інтернаціональна родина, хоча сама Діана також має грузинське коріння. У подкасті "Розлучена" блогерка зізналася, що чоловік весь цей час практично не працював, а витрати та вирішення проблем були на її плечах.

Діана Чхаїдзе розповіла про розлучення

"Я старалась завжди знаходити якісь причини, чому він це не робить", — каже Діана.

Пара познайомилася у 2017 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка під час заходу за участі грузинських делегацій. Пізніше з’ясувалося, що за кілька місяців до цього вони випадково опинилися в одному кадрі в аеропорту Батумі — цей збіг дівчина сприйняла як "знак долі".

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Ба більше, Беро зрадив Діану ще до того, як вони одружилися. Блогерка хотіла розірвати стосунки, але чоловік умовив її залишитися, маніпулюючи обіцянками про "ідеальну майбутню сім’ю" та любов.

Беро не робив пропозиції руки та серця у класичному стилі. Натомість він поговорив із її суворим грузинським батьком, отримав схвалення та заручився підтримкою родини.

Згодом у Батумі відбулося пишне традиційне грузинське весілля, на якому були присутні 500 гостей, частину з яких Діана навіть не знала.

Втім, після одруження блогерка взяла на себе повну відповідальність за забезпечення сім’ї: оплачувала подорожі, побутові витрати та догляд за їхньою донькою Меліссою. А грузин відкрито заявляв, що "не створений для роботи", і не виявляв жодного бажання заробляти гроші чи будувати кар’єру.

Діана Чхаїдзе з чоловіком Фото: Instagram

"Не створений для роботи"

За словами Діани, Беро був хорошим другом із чудовим почуттям гумору, але виявився абсолютно не готовим до ролі відповідального чоловіка й батька.

"Я все своє життя звикла щось робити, а тут мені попадається грузин, який каже: "Я не створений для роботи"… За все плачу я, за все розраховуюсь я, все планую я", — зізналася Діана.

До того ж, часто виникали конфлікти через дотримання традиційних норм (критика "надто відвертого" одягу тощо).

Діана Чхаїдзе з чоловіком та дочкою Фото: Instagram

Діана вирішила розлучитися понад півтора року тому, оскільки втомилася самотужки нести на собі всі обов’язки.

Батько-грузин Діани сприйняв цю новину вкрай болісно, ​​назвавши її "ганьбою для всієї грузинської родини". Тривалий час він ставав на бік зятя й намагався чинити тиск на доньку.

Оскільки шлюб було зареєстровано в Грузії, офіційна процедура розлучення також має відбуватися там.

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