"Вірила всьому": Камалія вперше показала докази зрад її чоловіка з кращою подругою

Українська співачка Камалія після розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром закрутила новий роман. Однак згодом виявилось, що її обранець зраджує із її найкращою подругою Світланою Голинською.

Артистка отримала багато доказів зрад свого коханого. Спочатку Камалія не хотіла в це вірити, але з часом вирішила розірвати стосунки з обранцем та найкращою подругою. Про це співачка заявила в інтерв’ю Марічці Довбенко.

Як Камалія дізналась про зради чоловіка

За словами співачки, її новий обранець завжди заперечував зв’язки зі Світланою. Він наголошував, що їх пов’язує лише бізнес, оскільки Голинська – власниця кількох відомих компаній у сфері шоу-бізнесу.

"Я отримала докази цього літа, що він мені зраджував з моєю подругою. Усі мої припущення та як вона поводилась до цього – виправдались. Чоловік мені клявся, казав: "У мене нічого немає зі Свєтою, тільки бізнес, ми просто всі дружимо". А я приїжджаю до нього додому, а у спальні волосся такого кольору, як у Світлани…" — розповіла Камалія.

Видео дня

Подруга Камалії Світлана Фото: Скрін відео

Сама ж Світлана також заперечувала стосунки із чоловіком Камалії. До того ж, за словами артистки, дівчина навіть злилась, коли та питала в неї про це.

Згодом співачка вирішила знову помиритись та зійтись із коханим, але правда про його зради почала вилазити ще більше.

"Коли ми з ним помирились і поїхали відпочивати, Світлана дізналась про це. Вона почала мені писати, присилати скріншоти, фото… Каже: "Я з ним жила 5 місяців"… Це та, що мені брехала, що в неї нічого немає з ним", — зазначила Камалія.

Камалія показала скріншоти Фото: Скрін відео Камалія показала скріншоти Фото: Скрін відео

Навіть після цього чоловік знову відбрехався і заперечив стосунки з подругою Камалії. Зрештою, співачка вирішила розійтись із коханим.

"Спочатку я вірила цьому всьому. Я перестала вірити тоді, коли на власні очі побачила відео зі зрадою", — додала артистка.

Особисте життя Камалії

Українська співачка 20 років була у шлюбі із пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У пари є доньки-близнючки Арабелла та Мірабелла, які народилися у 2013 році.

2023 року Камалія оголосила про розлучення із Захуром. Втім, на сьогодні вони продовжують спілкуватися та проводити час разом із доньками.

Після розлучення артистка почала зустрічатись із чоловіком, який був трохи молодшим за неї. Він навіть встиг освідчитися Камалії. Однак згодом вона скасувала заручини. За словами співачки, коханий ревнував її навіть до дітей та Захура, і хотів, щоб вона була поруч із ним 24/7.

Згодом виявилось, що обранець зраджував Камалію з її найкращою подругою Світланою. Зрештою, співачка вирішила розірвати стосунки із чоловіком.

Камалія із Захуром та доньками Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Камалія оприлюднила відео, де вона разом зі співаком VLADIAS танцює на броньованому автомобілі під свою пісню "Самбука". Знаменитості позували у військовій формі та берцях. Після цього вони потрапили у скандал.

Згодом співачка емоційно відреагувала на хейт щодо її нового відео у військовій формі. Знаменитість заявила, що вона не просто артистка, а й волонтер, і тому має право одягати форму, коли їде до наших захисників.

Крім того, 49-річна Камалія розповіла, наскільки їй вдалося схуднути за останній час.