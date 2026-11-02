"Верила всему": Камалия впервые показала доказательства измен ее мужчины с лучшей подругой

Украинская певица Камалия после развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром завела новый роман. Однако позже выяснилось, что её избранник изменяет ей с её лучшей подругой Светланой Голинской.

Артистка получила множество доказательств измен своего возлюбленного. Сначала Камалия не хотела в это верить, но со временем решила разорвать отношения с избранником и лучшей подругой. Об этом певица заявила в интервью Маричке Довбенко.

Как Камалия узнала об изменах мужчины

По словам певицы, её новый избранник всегда отрицал связи со Светланой. Он подчеркивал, что их связывает только бизнес, поскольку Голинская — владелица нескольких известных компаний в сфере шоу-бизнеса.

"Этим летом я получила доказательства того, что он мне изменял с моей подругой. Все мои догадки и то, как она вела себя до этого, оправдались. Мужчина мне клялся, говорил: "У меня ничего нет со Светлой, только бизнес, мы просто все дружим". А я приезжаю к нему домой, а в спальне волосы такого же цвета, как у Светланы…" — рассказала Камалия.

Видео дня

Подруга Камалии Светлана Фото: Скрин видео

Сама же Светлана также отрицала отношения с мужчиной Камалии. К тому же, по словам артистки, девушка даже злилась, когда та расспрашивала её об этом.

Позже певица решила снова помириться и воссоединиться с любимым, но правда о его изменах стала всплывать на поверхность всё чаще.

"Когда мы с ним помирились и поехали отдыхать, Светлана узнала об этом. Она начала мне писать, присылать скриншоты, фото… Говорит: "Я с ним жила 5 месяцев"… Это та самая, которая мне врала, что у неё с ним ничего нет", — отметила Камалия.

Камалия показала скриншоты Фото: Скрин видео Камалия показала скриншоты Фото: Скрин видео

Даже после этого мужчина снова выкрутился и отрицал отношения с подругой Камалии. В конце концов, певица решила расстаться с возлюбленным.

"Сначала я верила во всё это. Я перестала верить, когда собственными глазами увидела видео с изменой", — добавила артистка.

Личная жизнь Камалии

Украинская певица 20 лет прожила в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. У пары есть дочери-близнецы Арабелла и Мирабелла, которые родились в 2013 году.

В 2023 году Камалия объявила о разводе с Захуром. Впрочем, на сегодняшний день они продолжают общаться и проводить время вместе с дочерьми.

После развода артистка начала встречаться с мужчиной, который был немного моложе её. Он даже успел сделать Камалии предложение. Однако впоследствии она расторгла помолвку. По словам певицы, возлюбленный ревновал её даже к детям и Захуру и хотел, чтобы она была рядом с ним 24/7.

Позже выяснилось, что её избранник изменял Камалии с её лучшей подругой Светланой. В итоге певица решила разорвать отношения с мужем.

Камалия с Захуром и дочерьми Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Камалия опубликовала видео, на котором она вместе с певцом VLADIAS танцует на бронированном автомобиле под свою песню "Самбука". Знаменитости позировали в военной форме и берцах. После этого они оказались в центре скандала.

Впоследствии певица эмоционально отреагировала на хейт в адрес своего нового видео в военной форме. Знаменитость заявила, что она не просто артистка, но и волонтёр, и поэтому имеет право надевать форму, когда едет к нашим защитникам.

Кроме того, 49-летняя Камалия рассказала, насколько ей удалось похудеть за последнее время.