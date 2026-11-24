Украинский блогер Александр Волошин в очередной раз оказался в центре громких обсуждений. Инфлюенсер поделился видео, на котором он шутит над китайцами, но его юмор оценили не все. Это вызвало волну критики в сети.

Соответствующий ролик Волошин опубликовал на своей странице в Instagram (voloshyn_xx). В комментариях под постом пользователи сети засыпали его негативными высказываниями.

Блогер подвергся критике

В настоящее время Волошин находится в Китае. Он опубликовал видео, в котором "пошутил" над местными жителями. В маске человека-паука блогер обратился к толпе: "Ну что, воины, вы готовы? Вперед!". В этот момент люди стояли в шоке и не понимали, что происходит, но позже улыбнулись.

"Как же здесь круто! Все в хорошем настроении, смеются, получают удовольствие от таких выходок. Обожаю Китай!" — подписал ролик Волошин.

Впрочем, вместо смеха блогер получил волну критики в сети. Подписчикам не понравилось его поведение в ролике, а также то, что он говорил по-русски.

Видео дня

Особое внимание привлекло и то, что ранее Волошин сам рассказывал о проблемах с китайской полицией.

"Только мне одному стыдно и не смешно?";

"Позор страшный! Понимаю китайцев: улыбнулись, в очередной раз покрутили у веска и пошли дальше";

"Правильно, вытворяй всякую ерунду на русском языке в Китае, чтобы все думали, что это русские, а не украинцы того… Потому что нас здесь не нужно позорить";

"Фу, русский язык";

"Говорит: полиция пришла утром… Александр, так вы революции проводите в том Китае";

"Тогда неудивительно, почему нас так "любят" в мире, и в Китае в частности";

"Браво! Приехать за 7000 км, чтобы орать на людей, корчить рожи в такси, до*баться в метро. Только не говори, откуда ты, прошу".

Критика Волошина Фото: Instagram Критика Волошина Фото: Instagram Критика Волошина Фото: Instagram Критика Волошина Фото: Instagram Критика Волошина Фото: Instagram

Александр Волошин — что о нём известно

В мае 2024 года Александр Волошин заявил, что не поступил на службу в ВСУ, поскольку считает себя более полезным в тылу. Он подчеркнул, что его отец и дядя воюют за Украину, а он сам регулярно передает технику и помогает военным.

Впоследствии блогер оказался в центре скандала после массированного ракетного удара РФ по Киеву, в результате которого пострадала детская больница "Охматдет". Тогда Волошин заявил, что Украина "не вывозит войну" и должна "играть по их правилам", после чего объявил сбор средств для пострадавших. Позже он закрыл свой аккаунт в Instagram с миллионной аудиторией, объяснив это угрозами. Собрав более 5 млн грн, блогер сообщил, что не будет передавать средства больнице, а направит помощь непосредственно отдельным семьям.

Вскоре стало известно, что Александра внесли в базу "Миротворец" — там Волошину обвинили, в частности, в распространении российской пропаганды, участии в информационно-психологических операциях РФ и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Через месяц Волошин заявил, что покинул Украину. Сначала блогер сообщал, что находится в Польше, а затем — что уехал в Испанию.

"Все и так знают, что я уехал. Пока эта система при нашей власти — возвращаться не планирую", — сказал он.

Александр Волошин Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Александр Волошин во второй раз разыскивается ТЦК. В своём обращении он эмоционально отреагировал на ситуацию, отметив, что его имя уже удаляли из соответствующих списков.

В ноябре 2024 года блогер похвастался покупкой недвижимости на Бали. Ранее на вилле жила украинка Влада Гармаш.

Кроме того, Волошин появился на футбольном матче в составе украинской команды.