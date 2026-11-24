Український блогер Олександр Волошин вкотре потрапив у центр гучного обговорення. Інфлюенсер поділився відео, як жартує з китайців, але його гумор не всі оцінили. Це спричинило хвилю критики у мережі.

Відповідний ролик Волошин оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (voloshyn_xx). У коментарях під дописом користувачі мережі засипали його негативними висловлюваннями.

Блогера розкритикували

Наразі Волошин перебуває у Китаї. Він поділився відео, в якому "пожартував" з місцевих жителів. У масці людини-павука блогер промовив натовпу: "Ну що, воїни, ви готові? Вперед!". У цей момент люди стояли шоковані і не розуміли, що відбувається, а згодом посміхнулися.

"Як же тут кайфово! Всі на вайбі, сміються, кайфують від таких викидонів. Обожнюю Китай!" — підписав ролик Волошин.

Втім, замість сміху блогер отримав хвилю критики у мережі. Підписникам не сподобалася його поведінка у ролику, а також те, що він використовував російську мову.

Відео дня

Особливу увагу привернуло й те, що раніше Волошин сам розповідав про проблеми з китайською поліцією.

"Тільки мені одному соромно і не смішно?";

"Позорняк лютий! Розумію китайців, посміхнулись, вкотре покрутили у скроні, і пішли далі";

"Правильно, витворяй фігню російською мовою в Китаї, щоб всі думали, що то росіяни, а не українці того… Бо нас позорити не треба тут";

"Фу, російська";

"Каже: поліція прийшла зранку… Олександре, так ви революції проводите в тому Китаї";

"Потім не дивно, чому нас так "люблять" у світі, і в Китаї зокрема";

"Браво! Приїхати за 7000 км, щоб верещати на людей, кривляти в таксі, до**буватися в метро. Хоч не кажи, звідки ти, прошу".

Критика Волошина Фото: Instagram Критика Волошина Фото: Instagram Критика Волошина Фото: Instagram Критика Волошина Фото: Instagram Критика Волошина Фото: Instagram

Олександр Волошин — що відомо про нього

У травні 2024 року Олександр Волошин заявив, що не долучився до служби в ЗСУ, оскільки вважає себе більш корисним у тилу. Він наголошував, що його батько та дядько воюють за Україну, а сам він регулярно передає техніку й допомагає військовим.

Згодом блогер опинився в центрі скандалу після масованого ракетного удару РФ по Києву, внаслідок якого постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Тоді Волошин заявив, що Україна "не вивозить війну" і має "грати на їхніх умовах", після чого оголосив збір коштів для постраждалих. Пізніше він закрив свій Instagram-акаунт із мільйонною аудиторією, пояснивши це погрозами. Зібравши понад 5 млн грн, блогер повідомив, що не передаватиме кошти лікарні, а спрямує допомогу безпосередньо окремим сім’ям.

Невдовзі стало відомо, що Олександра внесли до бази Миротворець — там Волошина звинуватили, зокрема, в поширенні російської пропаганди, участі в інформаційно-психологічних операціях РФ та посяганні на суверенітет і територіальну цілісність України.

Через місяць Волошин заявив, що залишив Україну. Спершу блогер повідомляв, що перебуває в Польщі, згодом — що виїхав до Іспанії.

"Усі й так знають, що я поїхав. Поки ця система при нашій владі — повертатися не планую", — сказав він.

Олександр Волошин Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олександра Волошина вдруге розшукує ТЦК. У зверненні він емоційно відреагував на ситуацію, зазначивши, що його ім’я вже прибирали з відповідних списків.

У листопаді 2024-го блогер похвалився купівлею нерухомості на Балі. Раніше на віллі жила українка Влада Гармаш.

Крім того, Волошин засвітився на футбольному матчі у складі української команди.