В Турции арестовали 35 человек в рамках расследования дела, связанного с наркотиками и проституцией. Среди фигурантов оказалась 44-летняя актриса, звезда сериала "Великолепный век" Дениз Чакир.

Прокуратура Стамбула начала масштабное расследование по подозрениям в "проституции, торговле наркотическими веществами, поставке этих веществ", а также "употреблении или хранении их". Об этом сообщает Yeni Şafak.

В чём обвиняют актрису

В ходе расследования были задержаны несколько представителей шоу-бизнеса, в частности певец и актёр Озджан Дениз, Мурат Джейлан, Дениз Чакир и Эрдал Бозкуш. Их обвиняют в преступлениях, связанных с проституцией и незаконной поставкой, употреблением и хранением наркотиков.

Основанием для волны задержаний послужили результаты экспертиз изъятых мобильных телефонов и других цифровых носителей, показания свидетелей и сведения, полученные от конфиденциальных свидетелей.

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В настоящее время следствие проверяет возможные факты торговли наркотическими веществами, их поставки, хранения и употребления, а также правонарушения, связанные с проституцией.

Дениз Чакир — известная актриса, сыгравшая роль сестры султана Сулеймана Шах-султан в сериале "Великолепный век". Кроме того, знаменитость работала моделью и входила в списки самых привлекательных женщин Турции.

Дениз Чакир Фото: Кадр из фильма Дениз Чакир Фото: Instagram

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