У Туреччини заарештували 35 осіб у рамках розслідування справи, пов'язаної з наркотиками і проституцією. Серед фігурантів виявили 44-річну акторку, зірку "Величного століття" Деніз Чакир.

Прокуратура Стамбула розпочала масштабне розслідування за підозрами у "проституції, торгівлі наркотичними речовинами, постачанні цих речовин", а також "вживанні чи зберіганні їх". Про це повідомляє Yeni Şafak.

У чому звинувачують акторку

Під час розслідування було затримано кількох представників шоу-бізнесу, зокрема співака і актора Озджана Деніза, Мурата Джейлана, Деніз Чакир та Ердала Бозкуша. Їх звинувачують у злочинах, пов'язаних із проституцією та незаконним постачанням, вживанням і зберіганням наркотиків.

Підставою для хвилі затримань стали результати експертиз вилучених мобільних телефонів та інших цифрових носіїв, показання свідків і відомості, отримані від конфіденційних свідків.

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Наразі слідство перевіряє можливі факти торгівлі наркотичними речовинами, їх постачання, зберігання та вживання, а також правопорушення, пов’язані з проституцією.

Деніз Чакир – відома акторка, яка зіграла роль сестри султана Сулеймана Шах-султан у серіалі "Величне століття". Також знаменитість працювала моделлю і її вносили до списків найпривабливіших жінок Туреччини.

Деніз Чакир Фото: Кадр із фільму Деніз Чакир Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американську акторку Александру Пол, зірку відомого на весь світ серіалу 1990-х років, заарештувала поліція через незаконне проникнення на територію ферми задля звільнення собак.

Зірку серіалу "24" і сина відомого нині покійного актора Дональда Сазерленда заарештували за напад на таксиста. Водій не постраждав. Але це не перший випадок, коли Кіфера Сазерленда беруть під варту.

До речі, зірки серіалу "Величне століття" Окан Ялабик і Сельма Ергеч з’явилися разом на гучній вечірці на честь 10-річчя Netflix на ринку Туреччини. Вони продемонстрували стримані образи і здивували мережу невпізнанним зовнішнім виглядом.