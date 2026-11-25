Солиста группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка внесли в базу данных розыска МВД России. По какой статье разыскивают музыканта — пока неизвестно.

Информация о Сергее Михалке появилась в базе данных розыска МВД России 23 ноября. Об этом сообщили в правозащитном центре "Вясна".

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Так, 23 ноября в базе данных розыска Министерства внутренних дел России появилась информация о музыканте Сергее Михалке. Конкретное правовое основание, на котором его объявили в розыск, не указано.

Интересно, что в августе Минский городской суд заочно приговорил артиста к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в "публичном оскорблении Александра Лукашенко" и "разжигании иной социальной вражды". Дело рассматривалось в порядке специального производства, поскольку Михалок находится за пределами Беларуси.

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Музыкант Сергей Михалок Фото: Instagram

Сергей Михалок — что известно

Это белорусский и украинский музыкант, один из основателей групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto. В 2015 году он получил вид на жительство в Украине, а через пять лет стал заслуженным артистом Украины.

Михалок поддерживал Украину в своём творчестве. Он выступал и продолжает выступать на благотворительных концертах с группой Brutto, а также даёт концерты "Ляписа Трубецкого" по всему миру.

СМИ сообщали, что певец уехал из Украины, и его новым местом жительства стала Эстония. Изменения произошли также и в личной жизни артиста. Михалок развелся с женой Светланой Зеленковской, с которой был женат с 2015 года и воспитывал троих сыновей.

Как сейчас выглядит Сергей Михалок Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергей Михалок удивил поклонников изменениями во внешности. Так, артист отрастил бороду и волосы, а также немного поправился.

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении лидера группы "Ляпис Трубецкой". Следователи предложили певцу, выступившему против режима Лукашенко, добровольно явиться в управление Следственного комитета в Минске.

Кроме того, супруга Елены Блиновской, который воюет против украинцев, объявлен в розыск в РФ.