Соліста гурту "Ляпіс Трубєцкой" Сергія Міхалка внесли до бази розшуку МВС Росії. За якою статтею розшукують музиканта – поки невідомо.

Інформація про Сергія Міхалка з'явилася в базі розшуку МВС Росії 23 листопада. Про це повідомили у правозахисному центрі "Вясна".

Подробиці

Так, 23 листопада в базі даних розшуку Міністерства внутрішніх справ Росії з’явилася інформація про музиканта Сергія Міхалка. Конкретна правова підстава, на якій його оголосили в розшук, не вказана.

Цікаво, що в серпні Мінський міський суд заочно засудив артиста до чотирьох років позбавлення волі в колонії загального режиму. Його визнали винним у "публічній образі Олександра Лукашенка" та "розпалюванні іншої соціальної ворожнечі". Справу розглядали у порядку спеціального провадження, оскільки Міхалок перебуває за межами Білорусі.

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Музикант Сергій Міхалок Фото: Instagram

Сергій Міхалок — що відомо

Це білоруський та український музикант, один із засновників гуртів "Ляпіс Трубєцкой" та Brutto. У 2015 році він отримав посвідку на проживання в Україні, а через п’ять років став заслуженим артистом України.

Міхалок підтримував Україну у своїй творчості. Він виступав і продовжує виступати на благодійних концертах із гуртом Brutto, а також дає концерти "Ляпіса Трубєцкого" по всьому світу.

ЗМІ повідомляли, що співак виїхав із України, і його новим місцем проживання стала Естонія. Зміни сталися також і в особистому житті артиста. Міхалок розлучився із дружиною Світланою Зеленківською, з якою був одружений з 2015 року та виховував трьох синів.

Як зараз виглядає Сергій Міхалок Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сергій Міхалок здивував прихильників змінами у зовнішньому вигляді. Так, артист відростив бороду та волосся, а також трохи погладшав.

У Білорусі порушили кримінальну справу на лідера гурту "Ляпіс Трубєцкой". Слідчі запропонували співаку, який виступив проти режиму Лукашенка, добровільно з'явитися в управління Слідчого комітету Мінська.

Крім того, чоловіка Олени Бліновської, який воює проти українців, оголосили в розшук у РФ.