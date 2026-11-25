По случаю 10-й годовщины свадьбы американский актёр Кристофер Ллойд трогательно отозвался о своей жене Лизе Ллойд.

88-летняя звезда фильма "Назад в будущее" опубликовала в соцсетях совместное фото с 56-летней возлюбленной, подписав его: "О, Лиза… Я люблю тебя так сильно, что словами это просто не передать".

Кристофер Ллойд показал свою жену

"С годовщиной нас — сейчас и навсегда!" — добавил Кристофер.

Фотография пары была сделана 14 ноября в Нью-Йорке на 26-м ежегодном гала-вечере "Забавная история, случившаяся на пути к излечению болезни Паркинсона", организованном Фондом Майкла Джей Фокса.

Кристофер, который пришёл поддержать своего бывшего коллегу по фильму "Назад в будущее", был одет в бархатный пиджак и чёрную рубашку, а Лиза — в чёрную кожаную куртку.

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Обладатель премии "Эмми" и Лиза познакомились на кинофестивале в Санта-Барбаре в 2005 году, а в ноябре 2016 года поженились.

В своих новых мемуарах "Моё собственное время" Кристофер признался, что был мгновенно "очарован" бывшей риэлторшей, как только они встретились.

Кристофер Ллойд с женой Лизой Фото: Instagram

В чём секрет брака

Недавно в интервью изданию People актер также рассказал, что рядом с женой он становится "спокойнее".

"Хотя внутри я, возможно, и схожу с ума! — пошутил он. — Но, думаю, со мной довольно легко жить и ладить".

Лиза, в свою очередь, рассказала изданию, что ценит то, что Кристофер не пользуется интернетом.

"Он читает целыми днями, — поделилась она. — Мы вместе уже почти 22 года. Моя же голова забита кучей ерунды, которую можно увидеть в интернете… Я наблюдаю за тем, насколько он может быть сосредоточенным и уравновешенным, тогда как я всегда была более энергичной и общительной, чем он".

Кристофер Ллойд с женой Лизой Фото: Instagram

Ранее Кристофер Ллойд был женат на Кэтрин Бойд, Кей Торнборг, Кэрол Энн Ванек и Джейн Уокер Вуд. Детей у него нет. Когда в 2021 году издание The Guardian спросило актёра о его браках, он заверил: "Пятый — последний".

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