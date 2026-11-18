Келвин Кляйн появился на публике со своим бойфрендом-моделью, который младше его на 46 лет, накануне 84-летия дизайнера.

Кляйна заметили во время редкого появления на публике вместе с его младшим бойфрендом Кевином Бейкером в нью-йоркском заведении Bar Pitti — всего за несколько дней до 84-летия дизайнера. Об этом пишет Daily Mail.

Келвина Кляйна заметили с бойфрендом

Известный модельер, который 19 ноября будет отмечать свое 84-летие, вместе со своим партнером, с которым он встречается уже более десяти лет, пообедал в заведении Bar Pitti в Нью-Йорке.

Пара выбрала для выхода непринужденный стиль: 38-летний Кевин был одет в серый свитер, черные брюки, кеды Converse и солнцезащитные очки, тогда как Кельвин предпочел свой традиционный полностью черный образ.

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Келвин Кляйн и Кевин Бейкер Фото: X (Twitter)

Келвин и Кевин очень тщательно охраняют свою личную жизнь, однако они вместе уже около десяти лет.

До этого пару видели вместе в январе, когда они выходили из спортзала Gold's Gym в районе Венис (Лос-Анджелес).

Подробности отношений Келвина и Кевина

Хотя точно неизвестно, когда именно начался их роман, впервые пару заметили вместе в марте 2016 года на конференции Mint Luxury Conference в Мумбаи (Индия).

Через месяц влюбленные посетили премьеру бродвейского спектакля "Американский психопат", а в мае — показ мод Future of Fashion. В октябре 2016 года они впервые вместе вышли на красную дорожку — на осеннем гала-вечере Американского театра балета.

До отношений с Кевином у Келвина был двухлетний роман с моделью Николасом Грубером. На тот момент Николасу было 20 лет, а Келвину — 68. Они расстались в 2012 году.

Келвин Кляйн и Кевин Бейкер

Кевин работает моделью; он участвовал в нескольких съемках для журналов, в частности для Supplementaire и Homme Style. Избранник известного дизайнера сотрудничал с такими агентствами, как Nous и Heffner.

Что касается отношений с мужчинами, то Келвин Кляйн был дважды женат. В 1965 году он женился на Джейн Сентр, но в 1974 году они развелись. У них есть общая дочь — Марси Кляйн.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Келвина Кляйна заметили в компании его бойфренда Кевина Бейкера.

Французский модельер и основатель модного бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс женился на своем возлюбленном, владельце рекламной компании Yoann et Marco Марко Маестри.

90-летний режиссер Вуди Аллен держался за руки со своей женой Сун-И Превин, которой 55 лет.