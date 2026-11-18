Келвін Кляйн з’явився на публіці зі своїм бойфрендом-моделлю, який молодший за нього на 46 років, напередодні 84-річчя дизайнера.

Кляйна помітили під час рідкісного виходу в світ разом із його молодшим бойфрендом Кевіном Бейкером у нью-йоркському закладі Bar Pitti — лише за кілька днів до 84-річчя дизайнера. Про це пише Daily Mail.

Келвіна Кляйна помітили з бойфрендом

Знаменитий модельєр, який 19 листопада святкуватиме своє 84-річчя, разом зі своїм партнером, з яким він зустрічається вже понад десять років, обідав у закладі Bar Pitti у Нью-Йорку.

Пара обрала для виходу невимушений стиль: 38-річний Кевін був одягнений у сірий светр, чорні штани, кеди Converse і сонцезахисні окуляри, тоді як Кельвін віддав перевагу своєму традиційному повністю чорному образу.

Келвін Кляйн та Кевін Бейкер Фото: X (Twitter)

Келвін і Кевін дуже ретельно оберігають своє особисте життя, проте вони разом уже близько десяти років.

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Перед цим пару бачили разом у січні, коли вони виходили із спортзалу Gold's Gym у районі Веніс (Лос-Анджелес).

Подробиці стосунків Келвіна та Кевіна

Хоча достеменно невідомо, коли саме почався їхній роман, уперше пару помітили разом у березні 2016 року на конференції Mint Luxury Conference у Мумбаї (Індія).

Через місяць закохані відвідалі прем’єру бродвейської вистави "Американський психопат", а в травні — показ мод Future of Fashion. У жовтні 2016 року вони вперше разом вийшли на червону доріжку — на осінньому гала-вечорі Американського театру балету.

До стосунків із Кевіном у Келвіна був дворічний роман із моделлю Ніколасом Грубером. На той момент Ніколасу було 20 років, а Кельвіну — 68. Вони розійшлися у 2012 році.

Келвін Кляйн та Кевін Бейкер

Кевін працює моделлю; він брав участь у кількох зйомках для журналів, зокрема Supplementaire та Homme Style. Обранець знаменитого дизайнера співпрацював із такими агентствами, як Nous та Heffner.

До стосунків із чоловіками Келвін Кляйн був двічі одружений. У 1965 році він узяв шлюб із Джейн Сентр, але в 1974-му вони розлучилися. У них є спільна донька — Марсі Кляйн.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Келвіна Кляйна помітили в компанії його бойфренда Кевіна Бейкера.

Французький модельєр і засновник модного бренду Jacquemus Сімон Порт Жакмюс одружився зі своїм коханим, власником рекламної компанії Yoann et Marco Марко Маестрі.

90-річний режисер Вуді Аллен тримався за руки зі своєю дружиною Сун-Ї Превін, якій 55 років.