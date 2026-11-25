З нагоди 10-ї річниці весілля американський актор Крістофер Ллойд зворушливо висловився про свою дружину Лізу Ллойд.

88-річна зірка фільму "Назад у майбутнє" опублікував у соцмережах спільне фото з 56-річною коханою, підписавши його: "О, Лізо… Я люблю тебе так сильно, що словами цього просто не передати".

Крістофер Ллойд показав свою дружину

"З річницею нас — зараз і назавжди!" — додав Крістофер.

Знімок пари було зроблено 14 листопада в Нью-Йорку на 26-му щорічному гала-вечорі "Кумедна річ, що трапилася на шляху до лікування хвороби Паркінсона", організованому Фондом Майкла Джей Фокса.

Крістофер, який прийшов підтримати свого колишнього колегу по фільму "Назад у майбутнє", був одягнений у оксамитовий піджак і чорну сорочку, а Ліза — у чорну шкіряну куртку.

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Володар премії "Еммі" та Ліза познайомилися на кінофестивалі в Санта-Барбарі у 2005 році, а в листопаді 2016-го одружилися.

У своїх нових мемуарах "Мій власний час" Крістофер зізнався, що був миттєво "зачарований" колишньою агенткою з нерухомості, щойно вони зустрілися.

Крістофер Ллойд з дружиною Лізою Фото: Instagram

У чому секрет шлюбу

Нещодавно в інтерв’ю виданню People актор також розповів, що поруч із дружиною стає "спокійнішим".

"Хоча всередині я, можливо, й божеволію! — пожартував він. — Але, гадаю, зі мною досить легко жити й ладнати".

Ліза, зі свого боку, розповіла виданню, що цінує той факт, що Крістофер не користується інтернетом.

"Він читає цілими днями, — поділилася вона. — Ми разом уже майже 22 роки. Моя ж голова забита купою дурниць, які можна побачити в інтернеті… Я спостерігаю за тим, наскільки він може бути зосередженим і врівноваженим, тоді як я завжди була більш енергійною та товариською за нього".

Крістофер Ллойд з дружиною Лізою Фото: Instagram

Раніше Крістофер Ллойд був одружений із Кетрін Бойд, Кей Торнборг, Керол Енн Ванек і Джейн Вокер Вуд. Дітей у нього немає. Коли у 2021 році видання The Guardian запитало актора про його шлюби, він запевнив: "П’ятий — останній".

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