Мастер по изготовлению памятников из Одессы показал необычный монумент, установленный на одном из кладбищ. Место захоронения полностью оформлено в египетском стиле – с фигурой фараона, скульптурами божеств и изображением пирамид.

Видео с необычным надгробием привлекло внимание публики в TikTok (@mramornoedelo). Как видно на опубликованных кадрах, в центре мемориала возвышается светло-бежевая скульптура египетского фараона в головном уборе и традиционном плиссированном наряде. В руках фигура держит рамку с портретом молодого человека.

Автор ролика, который, по его словам, имеет опыт работы на кладбище, снял также огороженный участок, выложенный плиткой светло-желтого оттенка, где вместо традиционного памятника установлена целая композиция в египетском стиле.

Фараон, Анубис и пирамиды

Вокруг центральной статуи расположены более мелкие скульптуры в той же цветовой гамме: фигуры, стоящие на коленях и держащие на голове вазоны с цветами; фигура с головой шакала, похожая на древнеегипетского бога Анубиса.

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У края участка на подставке установлено изображение египетских пирамид, пальм и пустынного пейзажа у воды, оформленное в рамку. Вокруг растут живые и искусственные цветы, а сама могила огорожена невысоким белым металлическим забором.

Мастер, снимавший ролик, признался, что, несмотря на свой опыт работы на кладбище, с подобным оформлением раньше не сталкивался.

"Ну, я много лет работал на кладбище, но таких памятников я ещё не видел, вот в таком красивом стиле. У нас… какой-то египетский стиль, пирамиды… Круто", – сказал он.

В комментариях зрители в основном шутят: "Тутанхоменко", "Надеюсь, он не в саркофаге", "Последний фараон", "У того парня было чувство стиля, и он придерживался его до самого конца", "Египтяне считали, что самое важное, что можно сделать в своей жизни, – это умереть".

Комментарии под видео Фото: TikTok Комментарии под видео Фото: TikTok

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