Блогерша показала, какой памятник установили танцору Чапкису (фото)

Украинская блогерша и участница шоу "Супермама" Анастасия Арбузова показала, как сейчас выглядит могила легендарного хореографа Григория Чапкиса на Байковом кладбище в Киеве.

В своём Instagram она опубликовала видео с места последнего упокоения танцора и члена жюри шоу "Танцы со звездами".

Как выглядит могила Чапкиса

"Чапкис Григорий Николаевич. Он умер в 21 год... Как летит время", — сказала блогерша.

На могиле знаменитости лежит один венок.

Хореограф скончался в возрасте 91 года. Зимой 2021 года Чапкиса дважды госпитализировали из-за двусторонней пневмонии. В июне он снова попал в больницу. Его беспокоили боли в спине. 13 июня Григорий Николаевич умер.

Могила Григория Чапкиса Фото: Instagram

Почему памятник долго не устанавливали

Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве — месте упокоения многих выдающихся украинцев. Впрочем, мемориал на могиле появился лишь через несколько лет после его смерти.

Відео дня

Композиция памятника выполнена в виде лестницы, ведущей к танцевальному паркету. На мемориале высечены слова: "Танец — это жизнь, живите, танцуя".

Памятник установили лишь через три года после смерти выдающегося танцора. Сын танцора Грег Чапкис в 2024 году написал, что установка памятника оказалась непростой задачей, учитывая расстояние и полномасштабную войну в Украине.

"Прости, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света, из страны, которую раздирает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний и просто хотели получить от нас побольше. Теперь мое сердце спокойно", — заявил Грег, который живет за границей.

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