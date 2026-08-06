Блогерша показала, какой памятник установили танцору Чапкису (фото)
Украинская блогерша и участница шоу "Супермама" Анастасия Арбузова показала, как сейчас выглядит могила легендарного хореографа Григория Чапкиса на Байковом кладбище в Киеве.
В своём Instagram она опубликовала видео с места последнего упокоения танцора и члена жюри шоу "Танцы со звездами".
Как выглядит могила Чапкиса
"Чапкис Григорий Николаевич. Он умер в 21 год... Как летит время", — сказала блогерша.
На могиле знаменитости лежит один венок.
Хореограф скончался в возрасте 91 года. Зимой 2021 года Чапкиса дважды госпитализировали из-за двусторонней пневмонии. В июне он снова попал в больницу. Его беспокоили боли в спине. 13 июня Григорий Николаевич умер.
Почему памятник долго не устанавливали
Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве — месте упокоения многих выдающихся украинцев. Впрочем, мемориал на могиле появился лишь через несколько лет после его смерти.
Композиция памятника выполнена в виде лестницы, ведущей к танцевальному паркету. На мемориале высечены слова: "Танец — это жизнь, живите, танцуя".
Памятник установили лишь через три года после смерти выдающегося танцора. Сын танцора Грег Чапкис в 2024 году написал, что установка памятника оказалась непростой задачей, учитывая расстояние и полномасштабную войну в Украине.
"Прости, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света, из страны, которую раздирает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний и просто хотели получить от нас побольше. Теперь мое сердце спокойно", — заявил Грег, который живет за границей.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал покойную звезду "великим танцором, человеком, личностью".
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Кроме того, Фокус писал о самых интересных фактах из биографии легендарного танцора.