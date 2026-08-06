Блогерка показала, який памʼятник поставили танцюристу Чапкісу (фото)

Українська блогерка та учасниця шоу "Супермама" Арбузова Анастасія показала, як зараз виглядає могила легендарного хореографа Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві.

У своєму Instagram вона виклала відео з місця останнього спочинку танцівника та члена журі шоу "Танці з зірками".

Як виглядає могила Чапкіса

"Чапкіс Григорій Миколайович. Він в 21 році помер... Як час біжить", — сказала блогерка.

На могилі знаменитості лежить один вінок.

Хореограф пішов з життя у 91 рік. Узимку 2021 Чапкіса двічі госпіталізували через двосторонню пневмонію. У червні він знову потрапив до лікарні. Його турбували болі в спині. 13 червня Григорія Миколайовича не стало.

Могила Григорія Чапкіса Фото: Instagram

Чому памʼятник довго не встановлювали

Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві — місці спочинку багатьох видатних українців. Втім, меморіал на могилі з’явився лише через кілька років після смерті.

Відео дня

Композицію памʼятника виконали у вигляді сходів, що ведуть до танцювального паркету. На меморіалі викарбувано слова: "Танець — це життя, живіть танцюючи".

Памʼятник встановили лише через три роки після смерті видатного танцюриста. Син танцюриста Грег Чапкіс у 2024 році написав, що встановлення пам'ятника виявилося непростим завданням з огляду на відстань і повномасштабну війну в Україні.

"Вибач, тату, що так довго. Було важко зробити це з іншого кінця світу в країні, яку розриває війна. Деякі з твоїх "друзів" і колег давали багато порожніх обіцянок і просто хотіли від нас отримати побільше. Тепер моє серце спокійне", — заявив Грег, який живе за кордоном.

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