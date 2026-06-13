5 років від смерті Чапкіса: де його діти та чому могила довгий час була без памʼятника

Народного артиста України Григорія Чапкіса — людини, яка стала символом бального танцю і присвятила сцені понад сім десятиліть — не стало рівно 5 років тому, 13 червня 2021 року.

Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Його шлях до великої сцени почався ще в дитинстві, а справжнє визнання прийшло після багаторічної роботи в ансамблі Вірського. Згодом Чапкіс відкрив власну школу танцю, виховав сотні учнів і став одним із найвідоміших хореографів країни. 13 червня 2021 року серце знаменитості зупинилося. Йому був 91 рік. Фокус розповідає про його життя, дітей та що відбувалося після його смерті.

Де живуть діти Чапкіса

Діти покійного митця наразі живуть за кордоном.

Син артиста, Грег Чапкіс, багато років мешкає у США. Там чоловік побудував власне життя і кар’єру, став батьком двох дітей, рідко з’являючись в Україні. Втім, Грег зумів вчасно приїхати на похорон батька в червні 2021 року.

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Донька Лілія також проживає за межами України — а саме в Італії. Там вона заснувала власну школу балету і народила двох дітей.

Старша онука Чапкіса Анна мешкає в Іспанії, де активно знімається в кіно та бере участь у модельних проєктах. Молодша дочка Лілії Чапкіс, Вікторія, здобувала освіту в Києві, але з часом переїхала за кордон, де також розвивається у сфері танців.

Родина Чапкіса Фото: 1+1

Грег Чапкіс Фото: Instagram

Памʼятник Чапкісу

Митця поховали на Байковому кладовищі в Києві — місці спочинку багатьох видатних українців. Втім, меморіал на могилі з’явився лише через кілька років після смерті.

Композицію памʼятника виконали у вигляді сходів, що ведуть до танцювального паркету. На меморіалі викарбувано слова: "Танець — це життя, живіть танцюючи".

Памʼятник встановили лише через три роки після смерті видатного танцюриста. Грег Чапкіс у 2024 році написав, що встановлення пам'ятника виявилося непростим завданням з огляду на відстань і повномасштабну війну в Україні.

"Вибач, тату, що так довго. Було важко зробити це з іншого кінця світу в країні, яку розриває війна. Деякі з твоїх "друзів" і колег давали багато порожніх обіцянок і просто хотіли від нас отримати побільше. Ми з Лілією Чапкіс втратили багато часу через це. Тепер моє серце спокійне", — заявив Грег.

Памʼятник Чапкісу Фото: Instagram

Хореограф помер у 91 рік. Узимку його двічі госпіталізували через двосторонню пневмонію. Улітку 2021 року він знову потрапив до лікарні. Його турбували болі в спині.

Увечері 13 червня Григорія Чапкіса не стало. До останнього з ним поруч були його дружина Міла і дочка Лілія.

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