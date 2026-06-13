5 лет со смерти Чапкиса: где его дети и почему на могиле долгое время не было памятника
Народного артиста Украины Григория Чапкиса — человека, ставшего символом бального танца и посвятившего сцене более семи десятилетий, — не стало ровно 5 лет назад, 13 июня 2021 года.
Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Его путь к большой сцене начался ещё в детстве, а настоящее признание пришло после многолетней работы в ансамбле Вирского. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу танца, воспитал сотни учеников и стал одним из самых известных хореографов страны. 13 июня 2021 года сердце знаменитости остановилось. Ему был 91 год. Фокус рассказывает о его жизни, детях и о том, что происходило после его смерти.
Где живут дети Чапкиса
Дети покойного художника в настоящее время живут за границей.
Сын артиста, Грег Чапкис, уже много лет живет в США. Там он построил свою жизнь и карьеру, стал отцом двоих детей и редко бывает в Украине. Впрочем, Грег сумел вовремя приехать на похороны отца в июне 2021 года.
Дочь Лилия также проживает за пределами Украины — а именно в Италии. Там она открыла собственную школу балета и родила двоих детей.
Старшая внучка Чапкиса Анна живет в Испании, где активно снимается в кино и участвует в модельных проектах. Младшая дочь Лилии Чапкис, Виктория, получала образование в Киеве, но со временем переехала за границу, где также развивается в сфере танцев.
Памятник Чапкису
Художника похоронили на Байковом кладбище в Киеве — месте упокоения многих выдающихся украинцев. Впрочем, мемориал на могиле появился лишь через несколько лет после его смерти.
Композиция памятника выполнена в виде лестницы, ведущей к танцевальному паркету. На мемориале высечены слова: "Танец — это жизнь, живите, танцуя".
Памятник установили лишь через три года после смерти выдающегося танцора. Грег Чапкис в 2024 году написал, что установка памятника оказалась непростой задачей из-за расстояния и полномасштабной войны в Украине.
"Прости, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света, из страны, которую раздирает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний и просто хотели от нас получить побольше. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", — заявил Грег.
Хореограф скончался в возрасте 91 года. Зимой его дважды госпитализировали из-за двусторонней пневмонии. Летом 2021 года он снова попал в больницу. Его беспокоили боли в спине.
Вечером 13 июня Григорий Чапкис скончался. До последнего рядом с ним были его жена Мила и дочь Лилия.
Напомним, что Фокус ранее писал, что:
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал покойную звезду "великим танцором, человеком, личностью".
- Проститься с Чапкисом приехали не только родственники, но и друзья, а также президент Украины.
Кроме того, Фокус писал о самых интересных фактах из биографии легендарного танцора и хореографа.