5 лет со смерти Чапкиса: где его дети и почему на могиле долгое время не было памятника

Народного артиста Украины Григория Чапкиса — человека, ставшего символом бального танца и посвятившего сцене более семи десятилетий, — не стало ровно 5 лет назад, 13 июня 2021 года.

Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Его путь к большой сцене начался ещё в детстве, а настоящее признание пришло после многолетней работы в ансамбле Вирского. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу танца, воспитал сотни учеников и стал одним из самых известных хореографов страны. 13 июня 2021 года сердце знаменитости остановилось. Ему был 91 год. Фокус рассказывает о его жизни, детях и о том, что происходило после его смерти.

Где живут дети Чапкиса

Дети покойного художника в настоящее время живут за границей.

Сын артиста, Грег Чапкис, уже много лет живет в США. Там он построил свою жизнь и карьеру, стал отцом двоих детей и редко бывает в Украине. Впрочем, Грег сумел вовремя приехать на похороны отца в июне 2021 года.

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Дочь Лилия также проживает за пределами Украины — а именно в Италии. Там она открыла собственную школу балета и родила двоих детей.

Старшая внучка Чапкиса Анна живет в Испании, где активно снимается в кино и участвует в модельных проектах. Младшая дочь Лилии Чапкис, Виктория, получала образование в Киеве, но со временем переехала за границу, где также развивается в сфере танцев.

Семья Чапкиса Фото: 1+1

Грег Чапкис Фото: Instagram

Памятник Чапкису

Художника похоронили на Байковом кладбище в Киеве — месте упокоения многих выдающихся украинцев. Впрочем, мемориал на могиле появился лишь через несколько лет после его смерти.

Композиция памятника выполнена в виде лестницы, ведущей к танцевальному паркету. На мемориале высечены слова: "Танец — это жизнь, живите, танцуя".

Памятник установили лишь через три года после смерти выдающегося танцора. Грег Чапкис в 2024 году написал, что установка памятника оказалась непростой задачей из-за расстояния и полномасштабной войны в Украине.

"Прости, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света, из страны, которую раздирает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний и просто хотели от нас получить побольше. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", — заявил Грег.

Памятник Чапкису Фото: Instagram

Хореограф скончался в возрасте 91 года. Зимой его дважды госпитализировали из-за двусторонней пневмонии. Летом 2021 года он снова попал в больницу. Его беспокоили боли в спине.

Вечером 13 июня Григорий Чапкис скончался. До последнего рядом с ним были его жена Мила и дочь Лилия.

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Кроме того, Фокус писал о самых интересных фактах из биографии легендарного танцора и хореографа.