Майстер з виготовлення пам’ятників з Одеси показав незвичний монумент, поставлений на одному з кладовищ. Місце поховання повністю оформлене в єгипетському стилі – з фігурою фараона, скульптурами божеств і зображенням пірамід.

Відео з незвичайним надгробком привернуло увагу публіки в TikTok (@mramornoedelo). Як можна побачити на опублікованих кадрах, у центрі меморіалу височіє світло-бежева скульптура єгипетського фараона в головному уборі та традиційному плісированому вбранні. У руках фігура тримає рамку з портретом молодого чоловіка.

Автор ролика, який, за його словами, має досвід роботи на кладовищі, зняв також огороджену ділянку, викладену плиткою світло-жовтого відтінку, де замість традиційного пам’ятника встановлено цілу композицію в єгипетському дусі.

Фараон, Анубіс і піраміди

Навколо центральної статуї розміщені менші скульптури в тій самій колірній гамі: фігури, що стоять на колінах і тримають на голові вазони з квітами; постать з головою шакала, схожа на давньоєгипетського бога Анубіса.

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Біля краю ділянки на підставці встановлено оформлене в рамку зображення єгипетських пірамід, пальм і пустельного пейзажу біля води. Навколо ростуть живі та штучні квіти, а сама могила огороджена невисокою білою металевою огорожею.

Майстер, який знімав ролик, зізнався, що попри свій досвід роботи на кладовищі, з подібним оформленням раніше не стикався.

"Ну я багато років працював на кладовищі, але таких пам’ятників я ще не бачив, ось у такому стилі красивому. Що в нас… єгипетський якийсь стиль, піраміди… Прикольно" – сказав він.

У коментарях глядачі переважно жартують: "Тутонхоменко", "Сподіваюся, він не в саркофазі", "Останній фараон", "У того чувака було почуття стилю, і він дотримувався його до самого кінця", "Єгиптяни вважали, що найважливіше, що можна зробити у своєму житті, – це померти".

Коментарі під відео Фото: TikTok Коментарі під відео Фото: TikTok

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