В ночь на 25 ноября в Пуэрто-Рико состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2026". А украинка Анна Никонова вошла в топ-30.

На странице организаторов конкурса в Instagram говорится, что такого результата Украина достигла впервые за более чем 10 лет.

Украина на "Мисс Вселенная-2026"

В топ-30 также вошли Новая Зеландия, Чили, Бразилия, Индия, Нидерланды, Теркс и Кайкос, Перу, Куба, Сербия, Доминиканская Республика, Кюрасао, США, Израиль, Эквадор, Пуэрто-Рико, Танзания, Мексика, Гвинея, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Уганда, Филиппины, Эфиопия, Бельгия, Венесуэла, Демократическая Республика Конго, Никарагуа.

"Спустя 11 лет Украина наконец-то вернулась в топ-30 конкурса "Мисс Вселенная" среди более чем 70 стран мира. Это действительно невероятный результат! Наконец-то Украина снова громко заявила о себе на мировой арене", — прокомментировали представители "Мисс Вселенная Украина".

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Украина вошла в топ-30 конкурса "Мисс Вселенная-2026" Фото: Instagram

А победу в конкурсе одержала 27-летняя представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето. Интересно, что она стала первой королевой красоты, у которой есть ребенок.

Анна Никонова Фото: Instagram

Кто такая Анна Никонова

Представительница Украины — дочь известного бизнесмена и одного из крупнейших застройщиков Киева — Игоря Никонова, уроженца Узбекистана.

Анна планирует в будущем работать в сфере психологии и сосредоточиться на том, как воспитать "умное, свободное, достойное" новое поколение.

Представительница Украины заканчивала магистратуру в Кембриджском университете и защищала диссертацию, в которой на примере борьбы украинок за право голоса исследовала, как критическая педагогика и обновленные методы преподавания формируют у детей более осознанное отношение к роли женщины в политике.

Анна Никонова Фото: Instagram

Анна свободно владеет английским языком, с детства занималась вокалом, участвовала в телевизионных программах, становилась победительницей и лауреатом украинских и международных детских фестивалей и конкурсов, завоевала Гран-при.

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Ранее Фокус подробно рассказывал об Анне Никоновой, которая в этом году представляла Украину.