У ніч на 25 листопада в Пуерто-Рико відбувся фінал конкурсу краси Miss Universe 2026. А українка Анна Ніконова увійшла до топ-30.

На сторінці організаторів конкурсу в Instagram йдеться про те, що такого результату Україна досягла вперше за понад 10 років.

Україна на "Міс Всесвіт-2026"

У топ-30 також увійшли Нова Зеландія, Чилі, Бразилія, Індія, Нідерланди, Острови Теркс і Кайкос, Перу, Куба, Сербія, Домініканська Республіка, Кюрасао, США, Ізраїль, Еквадор, Пуерто-Рико, Танзанія, Мексика, Гвінея, Колумбія, Панама, Коста-Рика, Уганда, Філіппіни, Ефіопія, Бельгія, Венесуела, Демократична Республіка Конго, Нікарагуа.

"За 11 років Україна нарешті повертається до топ-30 конкурсу "Міс Всесвіт" серед понад 70 країн світу. Це справді неймовірний результат! Нарешті Україна знову гучно прозвучала на світовій арені", – прокоментували представники "Міс Всесвіт Україна".

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Україна на "Міс Всесвіт-2026" увійшла до топ-30 Фото: Instagram

А перемогу в конкурсі здобула 27-річна представниця Пуерто-Рико Дженніфер Баррето. Цікаво, що жінка стала першою королевою краси, яка має дитину.

Анна Ніконова Фото: Instagram

Хто така Анна Ніконова

Представниця України — дочка відомого бізнесмена та одного з найбільших забудовників Києва — Ігоря Ніконова, який родом з Узбекистану.

Анна в майбутньому планує працювати у сфері психології та зосередитися на тому, як виховати "розумне, вільне, гідне" нове покоління.

Представниця України закінчувала магістратуру в Кембриджському університеті і захищала дисертацію, у якій на прикладі боротьби українок за право голосу досліджувала, як критична педагогіка та оновлені методи викладання формують у дітей свідоміше ставлення до ролі жінки в політиці.

Анна Ніконова Фото: Instagram

Анна вільно володіє англійською мовою, з дитинства займалася вокалом, брала участь у телевізійних програмах, була переможницею та лауреаткою українських та міжнародних дитячих фестивалів та конкурсів, здобула Гран-прі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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