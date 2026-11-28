В сети стало популярным видео, в котором англичанин, проживающий в Украине, выставляет оценки популярным местным напиткам. Победитель рейтинга оказался неочевидным.

Суть видео очень проста: девушка за кадром называет различные виды алкогольных и безалкогольных напитков, популярных в Украине, а парень оценивает их по шкале от 1 до 10. В рейтинг попали "Живчик", медовуха, компот, домашнее вино, квас и березовый сок. Какой напиток понравился иностранцу больше всего – читайте в материале Фокуса.

Парень оценивает напитки по шкале от 1 до 10 Фото: TikTok Парень оценивает напитки по шкале от 1 до 10 Фото: TikTok

Сначала автор (@joeinukraine) объясняет, что решил оценивать напитки, хорошо знакомые каждому украинцу. Он начал с "Живчика", о котором много слышал от местных, хотя сам попробовал его совсем недавно.

"Все, с кем я здесь общался, говорят мне, что пили его в детстве. Я только недавно попробовал "Живчик", но поставлю ему… восемь из десяти", – отметил англичанин.

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Самый низкий балл получило домашнее вино (5/10), а также медовуха (7/10). Причина очень проста: автор уже пару лет не употребляет алкоголь.

Англичанину больше всего нравится квас Фото: TikTok Англичанину больше всего нравится квас Фото: TikTok

Более всего иностранцу понравились березовый сок (8/10), летний компот от тещи (10/10) и квас (100/10). Именно они вызвали у него искренний восторг и запомнились.

"Когда летом едешь в деревню, и теща ставит перед тобой свежий кувшин компота – десять из десяти… Квас – сто из десяти", – прокомментировал он.

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