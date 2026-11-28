"Сто из десяти": англичанин назвал лучший украинский напиток: это не компот и не узвар
В сети стало популярным видео, в котором англичанин, проживающий в Украине, выставляет оценки популярным местным напиткам. Победитель рейтинга оказался неочевидным.
Суть видео очень проста: девушка за кадром называет различные виды алкогольных и безалкогольных напитков, популярных в Украине, а парень оценивает их по шкале от 1 до 10. В рейтинг попали "Живчик", медовуха, компот, домашнее вино, квас и березовый сок. Какой напиток понравился иностранцу больше всего – читайте в материале Фокуса.
Сначала автор (@joeinukraine) объясняет, что решил оценивать напитки, хорошо знакомые каждому украинцу. Он начал с "Живчика", о котором много слышал от местных, хотя сам попробовал его совсем недавно.
"Все, с кем я здесь общался, говорят мне, что пили его в детстве. Я только недавно попробовал "Живчик", но поставлю ему… восемь из десяти", – отметил англичанин.
Самый низкий балл получило домашнее вино (5/10), а также медовуха (7/10). Причина очень проста: автор уже пару лет не употребляет алкоголь.
Более всего иностранцу понравились березовый сок (8/10), летний компот от тещи (10/10) и квас (100/10). Именно они вызвали у него искренний восторг и запомнились.
"Когда летом едешь в деревню, и теща ставит перед тобой свежий кувшин компота – десять из десяти… Квас – сто из десяти", – прокомментировал он.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинские супермаркеты продолжают удивлять иностранцев не только ассортиментом, но и креативными дизайнерскими концепциями, не имеющими аналогов в мире.
- Мужчина, говорящий по-немецки, опубликовал небольшой обзор номера в отеле посреди украинских гор. Ночь там, по его словам, стоит 200 евро.
Девушка, которая два месяца назад вышла замуж в США, поделилась своим удивлением по поводу культурных различий и традиций свадебных подарков в США и Украине.