У мережі стало популярним відео, у якому англієць, який живе в Україні, виставляє бали популярним місцевим напоям. Переможець рейтингу виявився неочевидним.

Суть відео дуже проста: дівчина за кадром називає різні види алкогольних і безалкогольних напоїв, які популярні в Україні, а хлопець оцінює їх в діапазоні від 1 до 10. До рейтингу потрапили "Живчик", медовуха, компот, домашнє вино, квас і березовий сік. Який напій сподобався іноземцю найбільше – читайте у матеріалі Фокусу.

Хлопець оцінює напої у діапазоні від 1 до 10 Фото: TikTok Хлопець оцінює напої у діапазоні від 1 до 10 Фото: TikTok

Спершу автор (@joeinukraine) пояснює, що вирішив оцінювати напої, добре знайомі кожному українцю. Він почав із "Живчика", про який багато чув від місцевих, хоча сам спробував лише нещодавно.

"Усі, з ким я тут спілкувався, кажуть мені, що пили його в дитинстві. Я лише нещодавно спробував "Живчик", але поставлю йому… вісім з десяти", – зазначив англієць.

Відео дня

Найнижчий бал дістався домашньому вину (5/10), а також медовусі (7/10). Причина дуже проста: автор пару років, як не вживає алкоголь.

Англійцю найбільше подобається квас Фото: TikTok Англійцю найбільше подобається квас Фото: TikTok

Найтепліше іноземець відгукнувся про березовий сік (8/10), літній компот від тещі (10/10) та про квас (100/10). Саме вони викликали в нього щирий захват і запам’яталися.

"Коли ти їдеш у село влітку, і теща ставить тобі свіжий глечик компоту – десять з десяти… Квас – сто з десяти", – прокоментував він.

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