Участница "Холостяка-15" с Вячеславом Кравцовым Лиза Колношенко неожиданно покинула проект в шестом выпуске. После этого девушка обвинила шоу в ложном сюжете.

В последнем выпуске шоу Кравцов пригласил Лизу на разговор и заявил, что подозревает её в неискренности — якобы она созванивалась с мужчиной по имени Стас. В итоге "Холостяк" попрощался с ней, а после этого на своей странице в Instagram Колношенко прокомментировала вылет.

Скандал в шоу "Холостяк"

Кравцов заподозрил Лизу во лжи. Он выяснил, что девушка якобы звонила мужчине по имени Стас. Сначала она отрицала эту информацию, а потом стала говорить, что это её IТ-специалист.

В конце концов, "Холостяк" не поверил Лизе и расстался с ней. После этого бывшая участница обвинила шоу в ложном сюжете. Она опубликовала пост в сети, в котором заявила, что во время эфира от имени её отца прозвучали слова, которых он на самом деле не говорил.

Видео дня

Кроме того, Лиза рассказала, что, якобы, Кравцов был знаком с тремя участницами ещё до начала проекта.

Интересно, что девушка опубликовала эмоциональное обращение в соцсети, но удалила его уже через 15 минут.

Признание Лизы о шоу "Холостяк" Фото: Instagram Признание Лизы о шоу "Холостяк" Фото: Instagram Признание Лизы о шоу "Холостяк" Фото: Instagram Признание Лизы о шоу "Холостяк" Фото: Instagram Признание Лизы о шоу "Холостяк" Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, юристка Кристина Горняк, приняла участие в 15-м сезоне шоу "Холостяк".

Кстати, главным героем "Холостяка-15" стал 39-летний баскетболист Вячеслав Кравцов.

Кроме того, Владимир Остапчук впервые за долгое время заговорил о своей бывшей жене Кристине Горняк. В шоу "Холостяк" женщина обвинила бывшего мужа в алкоголизме и агрессии.