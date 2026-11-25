Учасниця "Холостяка-15" з В’ячеславом Кравцовим Ліза Колношенко несподівано покинула проєкт у шостому випуску. Після цього дівчина звинуватила шоу в неправдивому сюжеті.

В останньому випуску шоу Кравцов виклакав Лізу на розмову і заявив, що підозрює її у нещирості – нібито вона зідзвонювалась із чоловіком на ім’я Стас. У підсумку "Холостяк" попрощався з нею, а після цього на сторінці в Instagram Колношенко прокоментувала свій виліт.

Скандал на "Холостяку"

Кравцов запідозрив Лізу у брехні. Він з'ясував, що дівчина нібито телефонувала чоловіку на ім'я Стас. Спочатку вона заперечувала цю інформацію, а потім почала говорити, що це її IТ-спеціаліст.

Зрештою, "Холостяк" не повірив Лізі і попрощався з нею. Після цього ексучасниця звинуватила шоу в неправдивому сюжеті. Вона оприлюднила допис у мережі, в якому заявила, що під час ефіру від імені її батька прозвучали слова, яких він насправді не говорив.

Відео дня

Крім цього, Ліза видала, мовляв, Кравцов був знайомий із трьома учасницями ще до початку проєкту.

Цікаво, що дівчина опублікувала емоційне звернення в соцмережі, але видалила його вже за 15 хвилин.

Зізнання Лізи про шоу "Холостяк" Фото: Instagram Зізнання Лізи про шоу "Холостяк" Фото: Instagram Зізнання Лізи про шоу "Холостяк" Фото: Instagram Зізнання Лізи про шоу "Холостяк" Фото: Instagram Зізнання Лізи про шоу "Холостяк" Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, взяла участь у 15-му сезоні шоу "Холостяк".

До речі, головним героєм "Холостяка-15" став 39-річний баскетболіст В'ячеслав Кравцов.

Крім того, Володимир Остапчук вперше за довгий час заговорив про свою колишню дружину Христину Горняк. Жінка у шоу "Холостяк" звинуватила ексчоловіка в алкоголізмі та агресії.